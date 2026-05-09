El VfB Stuttgart puede asegurar su pase a la Liga de Campeones en la Bundesliga 2025/26 tras ganar 3-1 al Bayer Leverkusen en la jornada 33. El delantero Deniz Undav celebró un hito personal en el partido.
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Récord de goles y vínculos con Kylian Mbappé: Deniz Undav, del VfB Stuttgart, explica su peculiar celebración
Undav marcó el 3-1 contra el Werkself y sentenció la victoria de su equipo. Fue su gol 19 de la temporada, superando su marca de la 2023/24, cuando el conjunto suabo fue subcampeón.
«Ahora tengo un nuevo récord: 19 goles. Estoy contento y ojalá supere los 20 la próxima semana», dijo a DAZN. «Lo daré todo para ganar y clasificar a la Champions».
Aun así, la prioridad es el éxito del equipo, añadió. Si se clasifican para la Champions, la cifra de 20 goles le importará menos.
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Lucha a tres bandas por el cuarto puesto de la Champions: el Hoffenheim y el Bayer persiguen al Stuttgart.
Antes de la 34.ª y última jornada, que se jugará el sábado, el Stuttgart lucha por el cuarto puesto con el TSG Hoffenheim y el Bayer Leverkusen. Las otras plazas de la Liga de Campeones ya son para el campeón Bayern de Múnich, el subcampeón Borussia Dortmund y el RB Leipzig.
El Stuttgart (61 puntos, +21 goles) visita al Eintracht Fráncfort, el TSG Hoffenheim (61/+17) viaja a Mönchengladbach y el “outsider” Leverkusen (58/+22) recibe al Hamburgo SV.
Undav sobre su celebración: «Me tachan de «comandante», igual que a Mbappé»
Undav no solo destacó por su gol, sino por su celebración: con el dedo índice levantado, parecía regañar a su compañero Ermedin Demirovic.
«Me etiquetan como comandante, igual que a Mbappé en todos esos memes», explicó Undav, «y hace dos o tres semanas acordamos que haría esta celebración si volvía a marcar».
Al astro del Real Madrid, Kylian Mbappé, los memes lo muestran con uniforme militar y lo llaman «comandante» o «dictador» por su gran influencia en el fútbol.
Deniz Undav en el VfB Stuttgart: así son sus estadísticas de la temporada
Temporada
Partidos
Goles
Asistencias
2023/24
30
18
10
2024/25
27
9
3
2025/26
28
19
5