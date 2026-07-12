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¿Recibió Jude Bellingham ayuda de la «spidercam»? La FIFA se pronuncia sobre el polémico incidente en el partido del Mundial de Inglaterra, mientras Noruega se muestra indignada por una decisión «ridícula»
Noruega tacha de «ridícula» la polémica sobre la «spidercam»
Noruega quedó eliminada y mostró frustración, pues creyó que el gol del empate de Bellingham debió anularse por un motivo inusual: el balón habría golpeado un cable de la «spidercam» en la jugada previa. De confirmarse el contacto, el tanto se habría invalidado y el partido se habría reanudado con un saque de centro.
«Es ridículo lo del cable», declaró tras el partido el centrocampista de Noruega y del Fulham, Sander Berge. «El 2-1 lo dice todo: los márgenes son estrechos y sabemos de qué lado cayó la balanza». El capitán Martin Ødegaard añadió: «No vi el incidente, pero hoy las decisiones no nos favorecieron. Quizá sea normal en un partido así».
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«La pelota cayó directamente del cielo»
Las repeticiones mostraron que el saque de puerta del portero noruego Orjan Nyland rozó el cable de la «spidercam» sobre el campo. El balón llegó a Elliot Anderson, quien se lo pasó a Anthony Gordon; este se lo cedió a Bellingham, que controló y marcó con calma.
Varios noruegos rodearon al árbitro Clement Turpin, que validó el tanto. En el descanso se vio al seleccionador Stale Solbakken hablando con el colegiado. Después del partido, Solbakken declaró: «Él [el árbitro] dice que no lo vio y que no recibió aviso de que hubiera ocurrido». Es una buena explicación y, como la FIFA dice que no hubo contacto y el chip del balón no emitió señal, no puede hacer nada. El balón cayó en picado justo delante del banquillo, así que sí lo tocó. Muchos de los que estaban allí reaccionaron al instante; yo no fui uno de ellos, pero muchos lo vieron».
«No puedo decir nada porque, si el chip no sonó, ¿qué puedo decir? Todos dicen que el balón cayó del cielo, incluido el portero y el jugador que lo iba a recibir. Creo que quedó claro que lo tocó. Fue extraño», añadió.
La FIFA niega que haya habido contacto por cable
La FIFA afirmó que «no hay pruebas» de que el balón tocara un cable. FIFA Media publicó en X: «El sensor del balón no registró picos en el “latido del balón” en el aire, por lo que no hay evidencia de que tocara el cable y cambiara su trayectoria».
Wayne Rooney, exdelantero de Inglaterra, declaró a BBC Sport: «El balón parece desviarse y caer rápidamente. Es como si algo lo desviara».
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Tuchel reconoce la «suerte» de Inglaterra en Miami
La tecnología tipo «Snickometer», habitual en el críquet, generó polémica en este torneo durante la victoria de Portugal 2-1 sobre Croacia en octavos. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, declaró: «Hay un chip en el balón que detecta el más mínimo roce, como vimos en el Croacia-Portugal, así que deberían poder confirmar si ocurrió aquí. Yo no vi [el incidente]». Tuchel admitió que, en general, su equipo había tenido suerte en momentos clave y afirmó: «No digo que tengamos suerte al ganar, pero sí en los momentos decisivos».
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