Próximos partidos FUL Premier League 10:00 NEW

Parece que los días del alemán Matthias Jaissle al frente del Newcastle United podrían estar contados, después de que los resultados del equipo cayeran y aumentara la presión de la afición sobre él.

El Newcastle encajó dos derrotas consecutivas ante el Everton, lo que incrementó las dudas sobre la capacidad de Jaissle para corregir el rumbo, luego de que la afición lanzara silbidos contra él y sus jugadores en las últimas semanas, debido a la escasa eficacia ofensiva y la fragilidad defensiva.

Jaissle asumió el cargo como sucesor de Eddie Howe, en una misión que no fue sencilla, especialmente con la orientación del club hacia un cambio en su política en el mercado de fichajes, después de que sus incorporaciones de verano se limitaran a jugadores que no superan los 24 años, dentro de un plan para construir un equipo joven a largo plazo.

Sin embargo, esta orientación no impidió el aumento de las exigencias de un cambio técnico, pues un sector de la afición del Newcastle considera que el equipo necesita un entrenador con más experiencia y capacidad para imponer sus ideas tácticas.

Lee también: no ocurría desde la humillación al Barcelona por 8-2: el París renueva la pesadilla de España en la Champions League