Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, se llevó el premio al mejor jugador de LaLiga en la pasada temporada 2025-2026, otorgado por la Asociación de Futbolistas Españoles, por segundo año consecutivo, durante una gala celebrada la noche del martes en la capital, Madrid.

Yamal asistió a la ceremonia de entrega, antes de hablar con los medios de comunicación en la zona mixta, donde expresó sus sentimientos hacia el galardón y abordó varios asuntos relacionados con el Barcelona, además de referirse a su nivel actual y a sus aspiraciones con el equipo.