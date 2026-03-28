¿Rechazará Nico Paz al Real Madrid? El director deportivo del Como confía en convencer a la estrella para que se quede, mientras el gigante español busca un fichaje a precio de ganga por 9 millones de euros

El ascenso de Paz en Italia ha sido nada menos que meteórico. Bajo la tutela de Cesc Fábregas, el internacional argentino ha sumado 11 goles y seis asistencias en 33 partidos, lo que ha aupado al Como al cuarto puesto de la clasificación de la Serie A. Con solo 21 años, su valor de mercado se ha disparado hasta alcanzar una cifra estimada de 65 millones de euros, lo que ha despertado el interés de clubes de élite de toda Europa, atraídos por su destreza técnica y su creatividad.

A pesar del creciente interés, el Como espera retener a Paz, ya que su lucha por la clasificación europea supone una baza clave. Aunque el Real Madrid sigue poseyendo el 50 % de sus derechos hasta 2028, la impresionante campaña del Como podría ayudarles a mantener a su talismán lejos de su antiguo club.