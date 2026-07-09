Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, los Magpies han rechazado 76 millones de euros (65 millones de libras) del Arsenal por el centrocampista Bruno Guimaraes.
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¡Rechazada la megaoferta del Arsenal! ¿Conseguirá el Newcastle United cerrar el próximo fichaje de 100 millones de euros?
Según Romano, el Newcastle pagaría hasta 105 millones de euros (90 millones de libras) por el brasileño de 28 años.
Guimaraes ya informó al Newcastle de su deseo de marcharse en verano, pero deja la decisión final en manos del club. Si este se opone, el jugador la aceptará.
Mikel Arteta, técnico del Arsenal, admira sus cualidades y quiere ficharlo para el centro del campo.
- Getty
¿Dejará el Newcastle United marchar también a Bruno Guimaraes?
Si se concreta el traspaso, será la segunda venta millonaria reciente del Newcastle. Hace unos días vendieron a Sandro Tonali, compañero de Guimaraes, al Tottenham por 108 millones de euros.
Guimaraes fue titular indiscutible la temporada pasada, disputó 41 partidos y sumó nueve goles y ocho asistencias.
Con Brasil disputó el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde falló un penalti en la eliminación ante Noruega en octavos (1-2).
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