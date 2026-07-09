Según Romano, el Newcastle pagaría hasta 105 millones de euros (90 millones de libras) por el brasileño de 28 años.

Guimaraes ya informó al Newcastle de su deseo de marcharse en verano, pero deja la decisión final en manos del club. Si este se opone, el jugador la aceptará.

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, admira sus cualidades y quiere ficharlo para el centro del campo.