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¡Recambio para Harry Kane! El Bayern de Múnich se fija en un sorprendente delantero de la Premier League pese a la paralización de los fichajes
El Bayern apunta a una estrella de la Premier League para reforzar su ataque
El gigante bávaro busca reforzar su delantera y, según se informa, ha identificado a Thiago como el candidato ideal para apoyar a Kane. Según el periodista italiano Nicolo Schira, el Bayern ha mostrado un serio interés en el delantero del Brentford y ya ha iniciado conversaciones preliminares sobre un posible movimiento a la Bundesliga.
La necesidad de contar con un suplente especialista se ha vuelto más urgente tras la marcha de Nicolas Jackson, que regresó al Chelsea después de su cesión en Múnich. Aunque Kane sigue siendo el indiscutible referente del ataque, la falta de un sustituto natural ha obligado al club a reconsiderar su postura sobre nuevas incorporaciones.
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El impresionante registro de Thiago en Inglaterra tiene un precio
Thiago firmó una campaña sensacional en Inglaterra la pasada temporada y se consolidó como uno de los goleadores más prolíficos de la Premier League. El delantero brasileño disputó 38 partidos de la Premier League con el Brentford, en los que marcó 22 goles y dio 1 asistencia, y terminó como el segundo máximo goleador de la máxima categoría inglesa, solo por detrás de la superestrella del Man City Erling Haaland.
Sin embargo, sacar al delantero del Gtech Community Stadium no será una tarea sencilla para el campeón récord de Alemania. El contrato actual de Thiago con el Brentford se extiende hasta junio de 2031 y, según los informes, el acuerdo no incluye ninguna cláusula de rescisión.
Kane, listo para una estancia a largo plazo en Baviera
La búsqueda de un suplente llega mientras Kane se prepara para afianzar aún más su estatus como leyenda del Bayern. El capitán de Inglaterra ha estado en un momento de forma sensacional desde que se mudó a Alemania y, según se informa, el delantero de 33 años mantendrá conversaciones con el gigante alemán sobre una ampliación de su contrato actual.
El compromiso de Kane con el club está impulsado por su deseo de ganar la Champions League, un trofeo que cree que está perfectamente al alcance con la plantilla actual. La temporada pasada, el veterano delantero marcó 61 goles en 51 partidos en todas las competiciones, elevando su cifra total a 146 goles en 147 apariciones con el Bayern.
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Alternativas internas y estrategia de verano
Antes de los vínculos con Thiago, el director del Bayern, Max Eberl, había dicho que su planificación de fichajes estaba «cerrada» para el verano. El club se había centrado en áreas específicas, incorporando a Nathaniel Brown, procedente del Eintracht Frankfurt, para reforzar las posiciones de lateral, y a Ismael Saibari, del PSV Eindhoven, para añadir creatividad por las bandas. En Säbener Strasse existía la sensación de que la plantilla estaba lo bastante equilibrada como para competir en todos los frentes sin una nueva gran inversión.
En ausencia de un nuevo fichaje, el entrenador Vincent Kompany todavía podría recurrir a soluciones internas para cubrir ese vacío cuando Kane necesite descanso. Serge Gnabry ha actuado con frecuencia en un rol más centrado y ofrece una alternativa móvil al perfil tradicional de un delantero centro.
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