El gigante bávaro busca reforzar su delantera y, según se informa, ha identificado a Thiago como el candidato ideal para apoyar a Kane. Según el periodista italiano Nicolo Schira, el Bayern ha mostrado un serio interés en el delantero del Brentford y ya ha iniciado conversaciones preliminares sobre un posible movimiento a la Bundesliga.

La necesidad de contar con un suplente especialista se ha vuelto más urgente tras la marcha de Nicolas Jackson, que regresó al Chelsea después de su cesión en Múnich. Aunque Kane sigue siendo el indiscutible referente del ataque, la falta de un sustituto natural ha obligado al club a reconsiderar su postura sobre nuevas incorporaciones.



