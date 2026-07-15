¿Rebelión contra Gianni Infantino? La DFB actúa contra el presidente de la FIFA tras el escándalo del Mundial

La DFB no ha firmado carta de apoyo a la reelección de Gianni Infantino, informó a SID. «Las próximas medidas se debatirán en la presidencia de la DFB». Según Bild, el director de la FIFA para Europa pidió la firma a los 16 equipos europeos en la final del Mundial en Norteamérica. Hasta ahora, la DFB no se ha pronunciado sobre la reelección de Infantino.

Las tensiones entre DFB, UEFA y FIFA, latentes desde hace tiempo, se hicieron evidentes con el “caso Folarin Balogun”. La UEFA criticó con inusual dureza a la FIFA y habló de una «línea roja» superada. Neuendorf afirmó al SID que «este asunto no debe quedar en el olvido».