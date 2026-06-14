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Min-Jae Kim Joao PalhinhaGetty Images
Christian Guinin

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¿Rebaja en el precio de traspaso? El FC Bayern de Múnich quiere deshacerse del jugador descartado

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J. Palhinha

El Bayern Múnich quiere quitar a Joao Palhinha de la nómina y está dispuesto a hacer concesiones.

Según el periódico portugués Correio da Manhã, el campeón alemán está dispuesto a bajar sus exigencias económicas por el centrocampista.

  • El FC Bayern pedía 30 millones de euros por Palhinha, cifra fijada como cláusula de rescisión en su cesión al Tottenham. Ahora, sin embargo, aceptaría 25 millones.

    Buscan venderlo rápido para quitarlo de la nómina, pues cobra unos 8,5 millones de euros al año.

    Llegó en verano de 2024 procedente del Fulham por 51 millones, así que una venta a ese precio supondría una pérdida de más del 50 %.

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  • Joao Palhinha Tottenham 2:1Getty/GOAL

    Joao Palhinha ya no tiene futuro en el FC Bayern de Múnich

    Palhinha ya no tiene futuro en el Bayern. Llegó a petición de Thomas Tuchel, pero Vincent Kompany apenas le dio minutos.

    Tras 25 partidos en su primera temporada en Múnich, casi siempre como suplente, el FC Bayern lo cedió al Tottenham en verano de 2025. Allí fue uno de los pocos puntos positivos de una campaña decepcionante, así que el club londinense aún considera ficharlo de forma definitiva.

    El jugador prefiere volver a Portugal y, desde hace semanas, negocia con el Sporting de Lisboa; incluso aceptaría reducir su salario.