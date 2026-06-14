El FC Bayern pedía 30 millones de euros por Palhinha, cifra fijada como cláusula de rescisión en su cesión al Tottenham. Ahora, sin embargo, aceptaría 25 millones.

Buscan venderlo rápido para quitarlo de la nómina, pues cobra unos 8,5 millones de euros al año.

Llegó en verano de 2024 procedente del Fulham por 51 millones, así que una venta a ese precio supondría una pérdida de más del 50 %.