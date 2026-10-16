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¿Reavivará el caso de fair play financiero del Manchester City el debate sobre la Superliga? LIV Golf sirve de advertencia mientras Danny Mills explica por qué las grandes estrellas preferirán los títulos de caballero al dinero
Los planes de la Superliga provocaron una fuerte reacción en contra por parte de los aficionados
En la primavera de 2021 se reveló que 12 grandes clubes habían acordado crear su propia competición, con la intención de reunir a 20 equipos. Entre ellos estaban los gigantes de la Premier League: el City, el Liverpool, el Manchester United, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham.
Los llamados «seis grandes» se enfrentaron a una fuerte oposición de los aficionados y las propuestas acabaron descartándose. Sin embargo, la sombra de una Superliga ha seguido presente, con clubes como el Real Madrid y la Juventus que se niegan a abandonar por completo los planes.
Parte del problema para quienes se plantean romper sus vínculos con la UEFA y la FIFA es que los jugadores de sus plantillas dejarían de poder representar a sus respectivos países en torneos internacionales, lo que dificultaría cerrar fichajes.
En cambio, habría mayor libertad para fichar, ya que se eliminarían las normativas del FFP y el PSR. Eso permitiría al City y a otros equipos con propietarios muy ricos gastar cuanto quisieran. El club del Etihad Stadium está inmerso actualmente en una disputa relacionada con el FFP, con 114 cargos que pesan sobre la mitad azul de Mánchester y la posibilidad de que se impongan las sanciones más severas.
Si el City decidiera que ya no quiere seguir las reglas de la Premier League ni las de la Federación Inglesa de Fútbol, ¿podría verse tentado a volver a participar en las conversaciones sobre la creación de la Superliga?
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Por qué los jugadores estarían en contra de una Superliga europea
Cuando le plantearon esa pregunta a Mills, el exdefensa del Manchester City, que hablaba en colaboración con Gambling.com, la guía de los mejores casinos online, declaró a GOAL: «Es muy, muy difícil».
«He hablado de esto muchísimas veces. Para jugar con una selección, la FIFA tiene que aprobar la competición. Así que, si la FIFA no aprueba la Superliga, ninguno de esos jugadores puede disputar competiciones internacionales.
«Por mucho que pensemos que los jugadores prefieren su club a su país, cuando se trata de Mundiales o Eurocopas, la cosa cambia. Si ganas la Premier League o la Champions League, eres una leyenda en tu club, una leyenda en tu ciudad. Si ganas el Mundial o la Eurocopa, eres una leyenda en tu país, te conceden títulos de caballero y eso perdura para siempre.
«Si ahora te preguntara quién ganó la Champions League en 2017, probablemente no lo sabrías sin consultarlo. El impacto de eso tiene un límite. Pero, si te pidiera que nombrases a todos los países que han ganado el Mundial, prácticamente podrías enumerarlos. Sabes cuáles son.
«Así que no creo que la Superliga llegue a prosperar de esa manera. Arabia Saudí lo ha intentado en cierto modo y no ha funcionado realmente. China lo intentó antes y tampoco funcionó. Siempre va a hacer falta competición. Y los mejores jugadores siempre querrán seguir jugando con sus selecciones».
LIV Golf demuestra que estos proyectos pueden venirse abajo
En otros deportes han surgido competiciones independientes, como LIV Golf, que atrajo a algunos de los mejores jugadores del planeta con la promesa de contratos lucrativos y un nuevo formato pensado para captar la atención del público de todo el mundo.
Ese proyecto atraviesa ahora un proceso de quiebra mientras intenta incorporar nuevos socios y conseguir financiación, y pone de manifiesto que las cosas no siempre son mejores al otro lado.
Preguntado por las posibles similitudes entre LIV y una Superliga europea, dado que a los principales golfistas se les permitió competir en los cuatro grandes torneos y en la Ryder Cup, Mills respondió: «¿Qué tal ha salido? No ha salido precisamente bien.
»Encontraron una solución provisional de muy corto recorrido que luego se vino abajo. Porque no resulta atractivo verlo. En el deporte todo gira en torno a la incertidumbre. En el deporte todo gira en torno a ganar y perder. Y la gente quiere una competición justa.
»Por eso nuestra pirámide tiene tanto éxito, porque hay ascensos y descensos. Hay esperanza y hay desolación cuando desciendes. Si todo se vuelve muy, muy insulso y no puedes descender, llega un momento en que, a mitad de temporada, ya no necesitas esforzarte más.
»¿Hasta qué punto son competitivos los partidos? ¿Merece la pena verlos? No. Por eso la EFL ha cambiado el formato de los playoffs del Championship para que participen ocho equipos. Para hacerlo aún más competitivo.
»Fíjate en los equipos ahora: quedar séptimo u octavo puede darte acceso a Europa. Eso alarga la temporada. Antes, al llegar marzo, se decía: “Bueno, ya estamos bien, en realidad no cambia gran cosa, no vamos a descender ni a entrar en Europa”. Aflojas un 10 o un 15 % y algunos partidos se convierten en una especie de sinsentido.
»Si tienes una Superliga y no estás entre los cuatro primeros a falta de 10 o 15 partidos, piensas: “Ya no hace falta esforzarse”, y el nivel baja. La gente no quiere verla porque no hay nada en juego.
»Todos vemos deporte por la incertidumbre, de una forma u otra. A todos nos encanta una tanda de penaltis porque, en el fondo, queremos ver fallar a alguien. El deporte es cruel en ese sentido. Si le quitas eso, deja de ser atractivo verlo, en mi opinión».
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El Manchester City, a la espera de sanciones en el prolongado caso del fair play financiero
Aún está por ver qué ocurrirá con el City, que recurre los veredictos iniciales de culpabilidad dictados en su contra. La incertidumbre sigue pesando sobre la Premier League y el fútbol inglés en su conjunto.
El Manchester City podría ser expulsado de la máxima categoría, sufrir deducciones de puntos y prohibiciones de fichar. Esto plantea dudas sobre el valor de las posiciones en la clasificación y de las aspiraciones a títulos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, si el club de Mánchester recibe las sanciones más severas, que podrían llevar a que le retiren títulos importantes.
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