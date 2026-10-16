En declaraciones a la web oficial del Arsenal, Calafiori recordó la experiencia casi irreal de conquistar el título en una fecha especial para él. «Es difícil de explicar, pero fue increíblemente satisfactorio y también un gran alivio para todo el club y la familia del Arsenal», afirmó. «Todos los jugadores estábamos juntos aquella noche, en la ciudad deportiva, viendo el Manchester City contra el Bournemouth.

«Y lo celebramos todos juntos. Fue sencillamente increíble. Es el mejor día de mi vida, sin duda, porque además era mi cumpleaños. Fue una locura».

El jugador de 24 años también recordó con cariño un triunfo anterior e inesperado que contribuyó a forjar su mentalidad ganadora. «Gané algunos trofeos incluso antes de jugar en la Roma, mi primer equipo profesional», continuó. «Hay uno que siempre recuerdo. No es tan importante, pero para mí sí lo fue. Cuando tenía 13 o 14 años ya jugaba en la Roma, pero también jugaba con mi colegio. Participamos en un gran torneo contra otros colegios de Roma, llegamos a la final y ganamos aquel prestigioso torneo.

«Todavía estoy muy agradecido por ello, porque guardo grandes recuerdos. Mis compañeros de equipo eran también mis compañeros de clase. Teníamos un equipo mixto, con una chica entre nosotros, y no creo que nadie esperase que ganáramos. Pero lo hicimos muy bien. Fue difícil, pero formamos un equipo muy unido y ganamos».



