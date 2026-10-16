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«Realmente no queríamos hacerlo»: Riccardo Calafiori revela por qué los jugadores del Arsenal se plantearon no acudir al desfile por el título de la Premier League pese a afirmar que fue «el mejor día de mi vida»
Un final agridulce para una campaña inolvidable
El Arsenal conquistó la Premier League 2025-26 de forma dramática. La plantilla se reunió en su centro de entrenamiento para ver el partido del Manchester City contra el Bournemouth, consciente de que un resultado favorable para este último le daría matemáticamente el título. El City acabó dejándose puntos y desató la euforia entre los hombres de Mikel Arteta.
Sin embargo, poco después, su campaña terminó de forma desgarradora en Hungría. El Arsenal cayó ante el Paris Saint-Germain en una dolorosa tanda de penaltis en la final de la Champions League, lo que hizo añicos su sueño de levantar el trofeo más codiciado de Europa.
El equipo tenía previsto desfilar en un autobús descapotable por el norte de Londres apenas unas horas después de la decepción europea. Con tan poco tiempo entre ambos acontecimientos, la plantilla subió al avión de regreso a Inglaterra emocionalmente agotada.
- AFP
Reviviendo la conquista de un título el día de su cumpleaños
En declaraciones a la web oficial del Arsenal, Calafiori recordó la experiencia casi irreal de conquistar el título en una fecha especial para él. «Es difícil de explicar, pero fue increíblemente satisfactorio y también un gran alivio para todo el club y la familia del Arsenal», afirmó. «Todos los jugadores estábamos juntos aquella noche, en la ciudad deportiva, viendo el Manchester City contra el Bournemouth.
«Y lo celebramos todos juntos. Fue sencillamente increíble. Es el mejor día de mi vida, sin duda, porque además era mi cumpleaños. Fue una locura».
El jugador de 24 años también recordó con cariño un triunfo anterior e inesperado que contribuyó a forjar su mentalidad ganadora. «Gané algunos trofeos incluso antes de jugar en la Roma, mi primer equipo profesional», continuó. «Hay uno que siempre recuerdo. No es tan importante, pero para mí sí lo fue. Cuando tenía 13 o 14 años ya jugaba en la Roma, pero también jugaba con mi colegio. Participamos en un gran torneo contra otros colegios de Roma, llegamos a la final y ganamos aquel prestigioso torneo.
«Todavía estoy muy agradecido por ello, porque guardo grandes recuerdos. Mis compañeros de equipo eran también mis compañeros de clase. Teníamos un equipo mixto, con una chica entre nosotros, y no creo que nadie esperase que ganáramos. Pero lo hicimos muy bien. Fue difícil, pero formamos un equipo muy unido y ganamos».
Superar la decepción europea para celebrar
La euforia por su triunfo en la competición nacional quedó empañada por la crueldad de su debacle europea ante el PSG. A la mañana siguiente de la final, celebrar parecía imposible para un vestuario del Arsenal desolado.
«Incluso el desfile. Habría sido un poco complicado, porque era la mañana después de perder la final de la Champions League y algunos hablábamos en el avión de regreso de Hungría y decíamos que no teníamos ninguna gana de hacerlo», añadió Calafiori.
«Pero, cuando vimos cuánta gente había, ¡nos quedamos alucinados! Al final, fue lo correcto, porque seguía siendo una temporada increíble para nosotros. No puedes dejar que esa final de la Champions League te condicione: tienes que ver las cosas con perspectiva, y fue increíble».
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Con la vista puesta en una nueva lucha por el título
Calafiori ya ha comenzado de forma fulgurante su tercera temporada en el Emirates Stadium. El polivalente defensa celebró recientemente dos hitos importantes: marcó su primer gol en casa con el Arsenal y estrenó su cuenta goleadora con la selección de Italia.
Mientras el Arsenal busca defender su título de la Premier League y resarcirse de sus decepciones en Europa, la creciente influencia de Calafiori será fundamental. El equipo deberá ahora aprovechar la capacidad de resistencia que mostró durante aquel desfile agridulce al afrontar otra exigente temporada en varios frentes.
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