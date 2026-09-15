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«¡Realmente increíble!». Álvaro Morata apoya a Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro tras ver a la estrella del Barcelona «dominar Europa» con solo 16 años
Un delantero elogia a una sensación adolescente
En una entrevista con Cadena COPE, el delantero madrileño compartió su visión sobre los principales aspirantes al galardón individual más prestigioso del fútbol mundial. Morata, que ha iniciado una nueva etapa en su carrera en Segunda División con el Leganes, cree que el talento español merece plenamente el máximo reconocimiento. El experimentado delantero no dudó en situar a Yamal junto a estrellas consagradas como Rodri, Khvicha Kvaratskhelia y Kylian Mbappe.
- Buzzi
Morata elogia su extrema madurez
Morata subrayó que la inagotable ética de trabajo del extremo adolescente y su enfoque profesional suelen pasar desapercibidos para gran parte del público futbolístico. Elogiando la inteligencia futbolística del joven, Morata afirmó: "Es mucho más inteligente y mucho más trabajador de lo que mucha gente piensa, en cuanto a cómo estudia los partidos y cómo los prepara".
El excapitán de La Roja también recordó la impresión duradera que presenció de primera mano durante la irrupción inicial del joven, y añadió: "Dominaba Europa con 16 años, y lo que he visto con mis propios ojos es realmente increíble".
Un viaje extraordinario trae un título
Ambos han compartido césped en 15 ocasiones con España desde una contundente victoria en Georgia en septiembre de 2023, donde Yamal marcó en su debut internacional mientras Morata firmó un hat-trick.
El canterano de La Masia eleva ya su palmarés a ocho grandes títulos, incluido un triplete nacional con el Barcelona durante la campaña 2024-25. Después de guiar a España hasta la gloria en el Mundial de 2026 tras los triunfos en la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones, Yamal se erige como el futbolista más joven de la historia en conquistar los dos trofeos más prestigiosos del fútbol internacional.
- Avalon.red
La gala de Londres espera veredicto
El ganador del Balón de Oro 2026 será desvelado oficialmente durante una brillante ceremonia en Londres el 26 de octubre. La inclusión de Yamal en la lista de 30 nominados refuerza su condición de favorito para conquistar el codiciado Balón de Oro. Hasta que llegue esa noche decisiva, el joven delantero tratará de mantener su nivel en el frente nacional y europeo con el Barcelona.
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