El capitán argentino marcó dos goles en el Mundial 2026 y superó el récord de Miroslav Klose. Tras un inicio tenso, Messi rompió el empate y, en los últimos instantes, anotó el segundo. Así se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo.

Al analizar su logro y el pase a la fase eliminatoria, Messi selló un merecido doblete en los últimos segundos para redondear una actuación histórica.

«Estoy muy contento por la victoria», declaró el jugador de 38 años. «Fue un triunfo importante y disputado que nos da tranquilidad para lo que viene. En el Mundial todos los partidos son igualados e intensos».