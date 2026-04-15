«Como ocurre desde hace casi dos décadas, el mundo del fútbol vuelve a asombrarse con Manuel Neuer. Una vez más», comenzó Lahm en un artículo para The Athletic, víspera del partido de vuelta de cuartos de la Liga de Campeones entre el Bayern y el Real Madrid (miércoles, 21:00 h).
Traducido por
«Realmente debería haber ganado el Balón de Oro»: una leyenda del Bayern explica cómo Manuel Neuer hace que incluso Kylian Mbappé y Vinicius Jr., del Real Madrid, parezcan peores
Lahm elogió la actuación de Neuer en la victoria por 2-1 del Bayern a domicilio en el partido de ida de la semana pasada, en el que realizó varias paradas espectaculares, calificándola de «fantástica». La aclamada actuación del portero, que ya ha cumplido 40 años, en el Bernabéu le recordó dos partidos decisivos de la carrera de Neuer.
El primero fue la final de la Liga de Campeones de 2020, que el Bayern ganó al París Saint-Germain gracias, en parte, a sus paradas ante Neymar y Kylian Mbappé. “En segundo lugar, me transportó a la final del Mundial 2014”, recordó Lahm, quien jugó en la victoria alemana 1-0 sobre Argentina en la prórroga.
Aunque en esa final no tuvo que realizar ninguna parada, mostró sus mayores virtudes, recordó el ex capitán. “Neuer intimida a los delanteros y reduce la calidad de sus remates”, explicó Lahm, quien jugó seis años con él en el Bayern y se retiró en 2017 tras 517 partidos.
Lahm lo explica: «Contra Neuer no basta arriesgar un 80 % en el disparo, ni siquiera el 100 % es suficiente. Hay que arriesgarse al 110 %». Para superarlo no basta elegir entre potencia o precisión: «se necesitan ambas para marcar, y muchas veces en su máxima expresión. Por eso algunos tiros se van fuera, por encima o no están bien colocados», concluyó Lahm.
- getty
Philipp Lahm: Manuel Neuer reduce la efectividad de los remates incluso de los mejores delanteros.
El aura de invencibilidad de Neuer privó a los mejores del toque decisivo en sus remates. «En la final de 2014, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín fallaron ocasiones que suelen convertir. La semana pasada en Madrid, Vinicius Junior y Kylian Mbappé también erraron por las paradas de Neuer», afirma Lahm.
“Neuer es un portero del siglo y Mr. Invencible”, añadió el jugador de 42 años con entusiasmo. «Como delantero, te enfrentas a un oso pardo. Pero, al mismo tiempo, Manuel es un portero que prescinde de los alardes y las florituras. No hace saltos innecesarios ni movimientos teatrales cuyo único sentido sea el espectáculo. Cuando un balón era parable, siempre lo neutralizaba de la manera más eficaz».
Además, como es un gran futbolista, «resulta más fácil jugar a través de él bajo presión», añadió Lahm. «Siempre confiamos en él y casi siempre nos dio una opción».
Manuel Neuer «realmente debería haber ganado el Balón de Oro»
En el segundo duelo contra el Real Madrid, el Bayern necesitará a un Neuer en plena forma para alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. El contrato del veterano, que ha desmentido rumores sobre un regreso a la selección alemana para el Mundial, expira al final de la temporada. Aún no se sabe si prolongará su contrato un año más, aunque todo indica que seguirá.
«No sé qué decidirá Manuel», dijo Lahm, quien admitió: «Probablemente, al Neuer de hoy le falte entre un 10 y un 15 % de su antigua forma física». En Madrid, sin embargo, «no atajó ningún balón “imposible”», explicó Lahm. «Su punto fuerte era su absoluta tranquilidad, su presencia y su concentración. Muchos porteros fallan en los partidos importantes, pero Neuer entonces demuestra su clase y ayuda a ganar títulos, incluso ahora».
«Está a la altura de los más grandes del fútbol, como Messi o Cristiano Ronaldo», añadió Lahm. «Debería haber ganado el Balón de Oro; ¿quién lo habría discutido?».
En 2014, tras su papel clave en el título mundial de Alemania, estuvo más cerca que nunca. Sin embargo, ese año quedó tercero, su mejor posición en el Balón de Oro. También fue elegido mejor portero del mundo en cinco ocasiones (de 2013 a 2016 y en 2020).
- Getty Images Sport
Los títulos más importantes de Manuel Neuer
Campeón del mundo (1 vez)
2014 (Alemania)
Ganador de la Liga de Campeones (2 veces)
2013 y 2020 (FC Bayern de Múnich)
Campeón de Alemania (12 veces)
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025 (FC Bayern de Múnich)
Campeón del Mundo de Clubes (2 veces)
2014 y 2021 (FC Bayern de Múnich)
Campeón de la Copa DFB (6 veces)
2011 (FC Schalke 04), 2013, 2014, 2016, 2019 y 2020 (FC Bayern de Múnich)
Campeón de Europa sub-21 (1 vez)
2009 (Alemania)