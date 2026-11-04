La carrera por JJ Gabriel entra en su fase decisiva y el Real Madrid parece haber tomado una ventaja importante sobre sus competidores. La promesa de 16 años del Manchester United, que ha despertado el interés de algunos de los principales clubes europeos, podría continuar su carrera en España, en el club de Florentino Pérez.

Según informa Fabrizio Romano, los blancos habrían dado el paso decisivo al alcanzar un acuerdo verbal sobre los términos del contrato con el talento nacido en 2010. Un acuerdo que, de confirmarse, permitiría al Real Madrid adelantarse a sus competidores y hacerse con uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol internacional. Por ahora falta la confirmación definitiva, pero la negociación parece haber tomado un rumbo claro. El traspaso estaría previsto para junio de 2027, al término de la temporada.