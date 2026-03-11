«¿Sabéis cuando estás en el lugar equivocado en el momento equivocado?». Así comentó Claudio Marchisio la actuación de Erling Haaland en el Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City: «También hay que decir que no le llegaron muchos balones jugables —continúa Marchisio en su análisis ante los micrófonos de Prime Video—, pero llama la atención ver a un jugador como él sin crear peligro en ningún momento». Gianfranco Zola va a contracorriente y culpa al equipo: «No es fácil jugar en esas condiciones y tener siempre a tres o cuatro rivales a tu alrededor; además, a menudo eran sus propios compañeros los que le cerraban los espacios. Fue todo el City el que no creó superioridad, y en esas condiciones es difícil jugar para todos».