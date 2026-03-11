El Manchester City de Pep Guardiola cae ante el Real Madrid. Los blancos ganan 3-0 el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y sin Kylian Mbappé y con Vinicius Junior fallando un penalti, es Federico Valverde quien se convierte en goleador: triplete para el centrocampista uruguayo, primer jugador en marcar tres goles en un partido de la Liga de Campeones en la historia del Real Madrid. Por otro lado, Erling Haaland , que lleva un mes sin marcar, no jugó uno de sus mejores partidos esta noche: 10 toques en 82 minutos hasta el momento de su sustitución y solo 3 pases completados.
Real Madrid-Manchester City, las cifras aterradoras de Haaland: «Es impresionante ver a alguien como él así, sus compañeros le cerraban los espacios»
EL ANÁLISIS DE ZOLA Y MARSCHISIO SOBRE EL PARTIDO DE HAALAND
«¿Sabéis cuando estás en el lugar equivocado en el momento equivocado?». Así comentó Claudio Marchisio la actuación de Erling Haaland en el Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final entre el Real Madrid y el Manchester City: «También hay que decir que no le llegaron muchos balones jugables —continúa Marchisio en su análisis ante los micrófonos de Prime Video—, pero llama la atención ver a un jugador como él sin crear peligro en ningún momento». Gianfranco Zola va a contracorriente y culpa al equipo: «No es fácil jugar en esas condiciones y tener siempre a tres o cuatro rivales a tu alrededor; además, a menudo eran sus propios compañeros los que le cerraban los espacios. Fue todo el City el que no creó superioridad, y en esas condiciones es difícil jugar para todos».