Real Madrid-Inter no es solo un duelo entre dos grandes de Europa, sino también el cara a cara entre dos realidades económicas profundamente distintas. Según las estimaciones de Football Benchmark, recogidas por la Gazzetta dello Sport, el enterprise value de los blancos alcanza los 7.700 millones de euros, mientras que el del Inter se queda en 2.100 millones. El Real Madrid es el club con mayor valor del mundo, mientras que el Inter es el club más rico de Italia, por delante de Milan y Juventus.
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Real Madrid-Inter, dos mundos frente a frente: 7.700 millones contra 2.100 millones de euros. Los más ricos del mundo y los más ricos de Italia
La brecha se ha ampliado en los últimos 20 años
La brecha se ha ampliado enormemente en los últimos veinte años. En 2002-03 los ingresos eran de 193 millones para el Real Madrid y 162 para el Inter; en 2024-25 han subido respectivamente a 1.161 millones y 546 millones. También contribuyen a marcar la diferencia el estadio y la dimensión global de las dos marcas: el nuevo Bernabéu generó 360 millones de euros en la última temporada, cuatro veces los 90 millones del Meazza, mientras que en redes sociales el Real roza los 500 millones de seguidores frente a los 100 millones del Inter. También los ingresos comerciales reflejan esta distancia: la camiseta del club madrileño vale cerca de 240 millones al año, la del Inter 72.
Ambas con el balance positivo
En el plano de la gestión, sin embargo, los dos clubes muestran una sorprendente convergencia. El Real Madrid ha cerrado con beneficios todos los balances desde la llegada de Florentino Pérez a la presidencia, alcanzando 26 ejercicios consecutivos en positivo. El Inter, tras los 35 millones de beneficio de 2024-25, se dispone en cambio a lograr su segundo balance consecutivo en positivo, pese a la ausencia de ingresos extraordinarios ligados a la final de la Champions y al Mundial de Clubes.
MODELOS EN LAS ANTÍPODAS
Dos modelos de club en las antípodas, por tanto, pero unidos por la búsqueda de la sostenibilidad económica. El análisis concluye subrayando cómo el Real ha aumentado los ingresos mucho más que los costes deportivos, explicando cómo el Inter ha seguido por la senda de la racionalización del gasto, beneficiándose también de la refinanciación de la deuda en condiciones más favorables.
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