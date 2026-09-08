La brecha se ha ampliado enormemente en los últimos veinte años. En 2002-03 los ingresos eran de 193 millones para el Real Madrid y 162 para el Inter; en 2024-25 han subido respectivamente a 1.161 millones y 546 millones. También contribuyen a marcar la diferencia el estadio y la dimensión global de las dos marcas: el nuevo Bernabéu generó 360 millones de euros en la última temporada, cuatro veces los 90 millones del Meazza, mientras que en redes sociales el Real roza los 500 millones de seguidores frente a los 100 millones del Inter. También los ingresos comerciales reflejan esta distancia: la camiseta del club madrileño vale cerca de 240 millones al año, la del Inter 72.