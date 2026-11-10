Con el inicio de 2027 podría marcharse: «No sé qué pasará en enero, todo está en manos de Dios. Solo pido poder hacer lo que sea mejor para mi carrera; lo que tenga que pasar, pasará. Solo quiero dar lo mejor de mí». Después, sobre Mourinho: «Madrid es una ciudad maravillosa, pero está claro que debo hacer todo lo posible para impulsar mi carrera. Mourinho es una gran persona. Todos los días viene a verme, me pregunta cómo estoy, pero nunca habla de fútbol. Quiere saber de mi vida privada, me gusta su actitud, se interesa por mí. Estoy agradecido por lo que hace. Siempre daré lo máximo por el Real Madrid, que está por encima de todo. El cariño de Mourinho hace que siempre dé lo máximo».