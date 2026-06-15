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Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Real Madrid confirma el fichaje de Cucurella por 60 millones de euros. Contrato hasta 2032

Real Madrid
M. Cucurella
Fichajes
Chelsea

El equipo de José Mourinho cierra su tercer fichaje, tras Dumfries y Konaté, a la espera de anunciar a Bernardo Silva.

El Real Madrid ha cerrado su tercer fichaje del verano, tras Konaté y Dumfries. Además, ha contratado a José Mourinho como entrenador y ha alcanzado un acuerdo con Bernardo Silva, ex del Manchester City, arrebatándoselo a Atlético y Barcelona. Esta mañana, el club español y el Chelsea han anunciado oficialmente su acuerdo.

  • LOS DETALLES

    El Real Madrid CF y el Chelsea FC han acordado el traspaso de Marc Cucurella, que firmará hasta 2032. El club blanco ha invertido 55 millones de euros en concepto de pago fijo más otros 5 en concepto de bonificaciones. El futbolista, que ya se ha sometido a parte de las pruebas médicas con la selección española en Estados Unidos, ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2032.

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  • LA TRAYECTORIA DE CUCURELLA

    Cucurella regresa a España tras formarse en las categorías inferiores del Barcelona, con el que jugó un partido en Primera. También disputó 33 partidos con el Eibar y 86 con el Getafe antes de marcharse a Inglaterra. Luego jugó 38 partidos con el Brighton antes de fichar por el Chelsea, donde disputó 163 encuentros y marcó 9 goles.