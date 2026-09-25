El amanecer de una nueva era para el fútbol brasileño afrontó un duro examen el jueves, cuando Carlo Ancelotti dirigió a su equipo en un amistoso contra Australia. Después de su decepcionante eliminación en octavos de final a manos de Noruega en el reciente Mundial, el técnico italiano se había mostrado claro sobre sus decisiones de selección, al afirmar que «el partido fue el comienzo de una nueva generación para Brasil», mientras busca integrar talento joven junto a estrellas consolidadas.

Australia se negó a dejarse intimidar por los cinco veces campeones del mundo y mostró una solidez defensiva que frustró a los visitantes durante toda la primera parte. Nestory Irankunda lanzó pronto un aviso con un disparo desviado, mientras la zaga de Australia se multiplicó en los bloqueos para negar el gol tanto a Vinicius Junior como a Raphinha. Los locales estuvieron a punto de romper el empate justo antes del descanso, cuando un córner cerrado puso en apuros a la defensa brasileña, pero Alessandro Circati no pudo conectar en el segundo palo. Pese a una alineación repleta de estrellas, a Brasil le faltó la pegada necesaria para desmontar la bien trabajada estructura australiana.