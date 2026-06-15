Getty/GOAL
Traducido por
¿Rayan Cherki y Lamine Yamal? Se habla de un ataque “alucinante” del Barcelona, y le dicen a la estrella del Manchester City que puede seguir los pasos de Ronaldinho y Lionel Messi en el Camp Nou
Es difícil rechazar el interés del Barcelona por ficharme
A pesar de sus conocidas dificultades financieras, el Barça, campeón de España, sigue consiguiendo fondos para fichajes estrella. El internacional inglés Anthony Gordon se incorporó en verano de 2026.
El club siempre busca a los mejores jugadores del mundo, y valora especialmente a quienes pueden cambiar el rumbo de un partido.
Pocos jugadores rechazan la llamada de Cataluña, pues vestir la camiseta blaugrana es un honor reservado a unos pocos elegidos.
- Getty Images
Messi, Ronaldinho y Maradona han iluminado el Camp Nou
A lo largo de los años, grandes figuras como Maradona, Ronaldinho y Messi han brillado en esta catedral del fútbol. ¿Llegará el día en que pidan a Cherki seguir sus pasos?
Con 22 años, el temperamental francés ya acapara portadas en Inglaterra con asistencias de rabona y malabares en la final de copa.
El internacional francés juega con una sonrisa y le encanta lucirse. No extrañaría que ya esté en la mira del Barcelona, que busca fondos para otro fichaje de renombre.
¿Podría Cherki unirse a Yamal en Cataluña en algún momento?
Al preguntarle si veía a un compatriota suyo como el próximo mago capaz de esparcir polvo de estrellas sobre el Camp Nou, el exinternacional francés Leboeuf —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Betinia— respondió: «Sí, pero el Barcelona tiene problemas financieros. Es una locura: prometen y luego aparecen los nombres. Te preguntas: “¿Cómo ficharon a Lewandowski y a tantos otros?”. Y piensas: “Creía que no tenían dinero”. Si tú no tienes dinero, yo no tengo dinero, no podemos comprar nada. Pero ellos sí pueden. Así que bien por ellos.
“En el sistema del Barcelona, si ponen a Rayan Cherki por delante de Lamine Yamal, Raphinha, un delantero, y por detrás de De Jong y Pedri, es una locura.
Es lo que tiene el PSG con Joao Neves, Vitinha, Ousmane Dembélé, Doue, Barcola o Kvaratskhelia. Hay muchos jugadores talentosos que podrían jugar juntos. Pero si Cherki actuara como número 10, rodeado de ellos, sería una locura».
- Getty
Contrato de Cherki: el Manchester City inicia una nueva era sin necesidad de vender.
El Manchester City afronta un verano de cambios tras la decisión de Pep Guardiola de poner fin a su reinado de diez años en el Etihad Stadium. En una década memorable, el exentrenador del Barcelona y el Bayern ha conquistado 20 títulos, incluido un histórico triplete en la 2022-23.
Cherki ayudó a los Blues a ganar la FA Cup y la Carabao Cup en el último curso del técnico y buscará más títulos con el nuevo entrenador en la 2026-27, pues aún le quedan cuatro años de contrato.
Cuando expire su contrato, podría buscar un nuevo desafío, quizá siguiendo los pasos de Ronaldinho y Messi en el Barcelona, siempre que mantenga el nivel que atraiga a los grandes clubes.