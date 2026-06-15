¿Rayan Cherki y Lamine Yamal? Se habla de un ataque “alucinante” del Barcelona, y le dicen a la estrella del Manchester City que puede seguir los pasos de Ronaldinho y Lionel Messi en el Camp Nou

A pesar de sus conocidas dificultades financieras, el Barça, campeón de España, sigue consiguiendo fondos para fichajes estrella. El internacional inglés Anthony Gordon se incorporó en verano de 2026.

El club siempre busca a los mejores jugadores del mundo, y valora especialmente a quienes pueden cambiar el rumbo de un partido.

Pocos jugadores rechazan la llamada de Cataluña, pues vestir la camiseta blaugrana es un honor reservado a unos pocos elegidos.