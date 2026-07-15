Rayan Cherki respondió de forma brusca al ser preguntado por Lucas Digne, tras la dura noche que vivió su compañero en la derrota de Francia ante España en semifinales del Mundial

El equipo de Didier Deschamps vio esfumarse su sueño de final tras caer ante una España superior y eficaz. Digne derribó a Yamal en el área y Oyarzabal marcó el 1-0 de penalti. En la segunda parte, Porro sentenció el 2-0. En la zona mixta, Cherki respondió con contundencia al ser preguntado por el estado anímico de su compañero en el descanso.

«¿Qué crees que te voy a decir? ¿Que estaba llorando, que le metimos la cabeza entre las piernas? No», espetó Cherki. «Estas cosas pasan en el partido, así es el fútbol. Tenemos que apoyarle, y él tiene que estar con nosotros. Estábamos todos juntos. En el descanso, estábamos todos juntos».