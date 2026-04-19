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Richard Martin

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¡Rayan Cherki llega para enfrentar al Arsenal! El talentoso creador de juego es la principal amenaza del Manchester City ante la defensa planteada por Mikel Arteta en la final por el título

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Manchester City vs Arsenal
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La Premier League es más popular que nunca, pero esta temporada muchos —aficionados, comentaristas y hasta entrenadores de élite— admiten que pierden interés. Cuando Arne Slot dijo que la liga «no es un placer de ver», muchos coincidieron con el técnico del Liverpool y los datos lo confirmaron.

Esta temporada se marcan menos goles por partido que la anterior: bajan los pases y los ataques directos. Aumentan los goles a balón parado y los saques de banda largos, y el balón pasa menos tiempo en juego.

El líder, el Arsenal de Mikel Arteta, recibe muchas críticas por priorizar la potencia sobre el estilo en su búsqueda del primer título en 22 años.

Por eso muchos neutrales apoyarán al City en la final del domingo, porque el equipo sigue apostando por el espectáculo. Y hay un jugador que, más que ningún otro, explica por qué la gente vuelve a enamorarse del City pese a su dominio y a las dudas sobre sus 115 futbolistas: Rayan Cherki…

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Al frente de la remontada

    Con toques de balón, asistencias de rabona, camisetas de rivales en el banquillo y momentos de magia, Cherki lidera la rebelión contra el fútbol mecanizado del Arsenal.

    Desde la cantera del Lyon deslumbra con sus regates y, a los 16 años, se ganó a los aficionados al ser el goleador más joven de la historia del club.

    Sin embargo, su camino no fue fácil: en más de una ocasión su estilo arrogante le valió la antipatía de varios entrenadores.

    Su individualismo lo convirtió en un fichaje fascinante para Guardiola, quien ya había limitado la creatividad de Jack Grealish y se había enfrentado a Zlatan Ibrahimovic.

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  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    Ganarse a Guardiola

    Guardiola ha reconocido y mostrado su malestar ante algunas de las jugadas más atrevidas de Cherki.

    Sacudió la cabeza cuando el joven hizo malabarismos con el balón en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal y, tras su asistencia de rabona ante el Sunderland, le pidió que siguiera el ejemplo de Lionel Messi y simplificara su juego.

    Sin embargo, sus recientes actuaciones clave en la lucha del City por el liderato han llevado a Guardiola a concluir que lo mejor es dejar que Cherki sea Cherki.

    Antes del partido contra el Chelsea, el técnico reconoció: «Rayan es un jugador muy especial, un alma libre. A mí me gusta controlar, eso se sabe, y a veces desde la banda me cuesta ver sus trucos.

    Coge el balón, empieza con los regates y mi instinto es gritar: “¡Rayan, por favor, juega sencillo!”. Pero si le digo: “Deja eso”, destruyo al jugador. Le quito su increíble calidad. Lo que hizo contra el Arsenal o el Liverpool fue excepcional.

    Así que quiero volver a verlo. Si lo siente, que lo haga. Sal al campo, exprésate, diviértete y demuestra al mundo lo bueno que eres».

  • Rayan Cherki Manchester City 2025-26Getty

    «Te pasaremos el balón»

    Cherki lo demostró ante el Chelsea: abrió el marcador con un centro preciso a Nico O’Reilly y luego asistieron a Marc Guehi, que marcó el segundo.

    Su actuación convenció a Guardiola de que merece un trato especial y no debe preocuparse de la defensa.

    «Sus padres nos dieron un talento para jugar cerca de Haaland, pero a veces juega cerca de [Gianluigi] Donnarumma y eso no sirve de nada», dijo tras una victoria que situó al City a un paso del Arsenal.

    «En la primera parte jugó cerca de mí. Debe jugar cerca de Haaland, de los extremos y de los centrocampistas ofensivos; debe aprovechar el talento que le dieron sus padres. Cuando lo haga, será un jugador extraordinario por su mentalidad y actitud. Le pasaremos el balón; no tiene que bajar».


  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    «Puede alcanzar las cifras de De Bruyne»

    La afición del City mostró cierta decepción al fichaje de Cherki en lugar de Florian Wirtz, pero Gaël Clichy, exdefensa del club y quien lo entrenó en la sub-21 francesa, estaba convencido de su éxito.

    «Por calidad, no he visto a nadie mejor», dijo Clichy a GOAL en septiembre. «Si mejora su juego sin balón, puede llegar al nivel de Kevin De Bruyne: en espacios reducidos crea mucho peligro».

    Solo Bruno Fernandes suma más asistencias en la Premier, y Cherki lidera la creación de ocasiones en juego abierto: solo una de sus asistencias llegó a balón parado.


  • Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Debería haber jugado más

    El City podría estar aún mejor en esta fase de la temporada si Guardiola hubiera dado más minutos a Cherki. El joven empezó en el banquillo en la ida de octavos de la Champions contra el Real Madrid y, cuando entró a falta de 21 minutos, el City ya perdía 3-0.

    Días después, volvió a quedarse en el banquillo ante el West Ham, decisión sorprendente pues Nuno Espíritu Santo es conocido por su estilo cauteloso y defensivo, y Cherki podría haber sido el arma perfecta para contrarrestarlo.

    Lo metió a la hora de juego, con 1-1, y Cherki aportó la creatividad que el equipo necesitaba, pero ya era tarde: el City se quedó a nueve puntos del Arsenal. Después, Guardiola admitió que Cherki debería haber sido titular.

    «Ahora podéis criticarme muchísimo por la alineación, ahora me lo merezco», admitió. «A veces es por el equilibrio. Al principio vimos que con Erling junto a Jeremy [Doku] o Cherki estábamos muy desequilibrados; nos faltaba la estabilidad que necesita un equipo de la Premier League».


  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Nunca he estado nervioso

    Parecía que Guardiola dejaba a Cherki fuera por preferir el equilibrio de Arteta al talento. Sin embargo, desde entonces lo ha puesto de titular en todos los partidos y el jugador más inconformista del City no le ha defraudado.

    El francés brilló en la final de la Carabao Cup, en la goleada 4-0 al Liverpool y luego ante el Chelsea, así que el domingo será titular.

    Los Gunners empataron 0-0 con el Sporting de Lisboa el miércoles y avanzaron a semifinales de la Champions; ahora buscarán repetir el resultado en el Etihad. Guardiola admitió que «si perdemos, se acabó», pero un empate también podría eliminar a su equipo, pues el Arsenal conservaría seis puntos de ventaja a falta de seis jornadas.

    En realidad, es ganar o fracasar, y Guardiola necesita que su equipo se muestre optimista. «Si se pudiera comprar confianza en un supermercado, la compraríamos inmediatamente», afirmó.

    Pero no hace falta: solo debe soltar a Cherki, un jugador que nunca parece nervioso.


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