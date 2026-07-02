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Rayan Cherki está “con muchas ganas” de ganar el Mundial, mientras Francia se prepara para el duelo de octavos de final
Cherki afirma que tiene ganas de disputar el Mundial
Francia se prepara para la fase decisiva del Mundial 2026 y Cherki asegura que el equipo está muy motivado. El jugador de 22 años, con pocos minutos en el torneo, publicó un vídeo de la selección francesa pidiendo apoyo para el partido de octavos contra Paraguay.
«Esta clasificación es magnífica, estamos en octavos de final del Mundial», afirmó la estrella del Manchester City. «Tenemos mucha hambre. Estamos en la fase final: el que gane se queda, el que pierda se va de vacaciones. La gente quizá no lo vea, pero queremos ganar como locos».
- AFP
El incidente de Deschamps
Este mensaje desafiante llega tras un momento que se hizo viral tras la victoria de Francia por 3-0 sobre Suecia en la fase de grupos, en la que Cherki pareció rechazar el apretón de manos de Deschamps. Las imágenes del incidente dieron lugar a numerosas especulaciones sobre el descontento del centrocampista con su papel secundario en Norteamérica.
Sin embargo, según L’Équipe, el cuerpo técnico no se lo ha tomado a mal: Cherki atraviesa una situación personal «muy difícil» que le provoca insomnio. Quienes le conocen ven en su gesto una muestra de frustración más que de rebeldía contra Deschamps.
Centrémonos en el colectivo
A pesar de ser uno de los jóvenes talentos más prometedores de la Premier League, Cherki apenas ha jugado con Les Bleus. El exjugador del Lyon aún no ha sido titular en el torneo y se sitúa detrás de Michael Olise y Bradley Barcola en la jerarquía del equipo.
Deschamps, sin embargo, prioriza la fuerza del grupo. Sobre el ánimo del equipo, el seleccionador afirmó: «Algunos pueden estar decepcionados por no jugar o por no hacerlo lo suficiente; puede haber frustraciones, pero lo más importante es la fuerza colectiva».
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Todas las miradas puestas en el partido contra Paraguay
Francia viaja a Filadelfia para medirse a Paraguay con un billete a cuartos en juego. La defensa gala será examinada por la selección sudamericana, aunque las palabras de Cherki reflejan un grupo unido que aspira a su tercer título.
En la fase eliminatoria, el equipo se enfoca en la eficacia ante la portería. Con Kylian Mbappé en la delantera, Francia sigue siendo el equipo a batir, siempre que canalice la ambición de Cherki hacia la victoria el sábado.