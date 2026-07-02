Francia se prepara para la fase decisiva del Mundial 2026 y Cherki asegura que el equipo está muy motivado. El jugador de 22 años, con pocos minutos en el torneo, publicó un vídeo de la selección francesa pidiendo apoyo para el partido de octavos contra Paraguay.

«Esta clasificación es magnífica, estamos en octavos de final del Mundial», afirmó la estrella del Manchester City. «Tenemos mucha hambre. Estamos en la fase final: el que gane se queda, el que pierda se va de vacaciones. La gente quizá no lo vea, pero queremos ganar como locos».



