Getty Images Sport
Traducido por
Rayan Cherki, el «especial», es favorito al Balón de Oro, según Bacary Sagna, quien ve en el mediapunta del Manchester City a un «showman» brasileño
Sagna elogia el talento y la creatividad de Cherki
Sagna elogió a Cherki como uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa, resaltando su habilidad natural y creatividad. En declaraciones a Oddschecker, el exdefensa de Francia y el Manchester City lo describió como un talento ofensivo excepcional, capaz de desarmar defensas con su técnica e imaginación.
- Getty Images
Sagna compara a Cherki con los futbolistas callejeros brasileños
Sagna cree que el estilo de juego de Cherki lo distingue de muchos canteranos actuales, sobre todo por su libertad y elegancia en la cancha.
«Cherki es especial», admitió Sagna. «Se nota que es un showman. Entretiene a todo el público. Es el tipo de jugador por el que vas al estadio». Es un placer verlo jugar: es creativo, muy natural y siempre sonríe. Es un jugador técnico capaz de resolver situaciones complicadas, algo que pocos logran».
«Se nota que viene de la calle: me recuerda a los brasileños, con su habilidad pura y natural para regatear y tocar el balón. Tiene tiempo de sobra para, en el futuro, ganar el Balón de Oro».
Kompany, favorito para suceder a Guardiola a largo plazo
Sagna habló sobre el futuro del City y sugirió un plan de sucesión para Pep Guardiola. El exlateral cree que Vincent Kompany, actual técnico del Bayern de Múnich, es el candidato ideal para reemplazarlo.
«Es un ex capitán, ama al Manchester City y fue uno de los primeros grandes fichajes tras Robinho. Sería el hombre perfecto; tiene sentido traerlo de vuelta a su casa».
- Getty Images Sport
El City se centra en una reñida lucha por el título
A pesar de los debates sobre futuras estrellas y planes a largo plazo de la directiva, el City se mantiene centrado en la temporada actual. El equipo de Guardiola lucha por el título de la Premier League con el Arsenal, que lidera la clasificación con dos puntos de ventaja. Antes de visitar al Bournemouth en liga, los Cityzens se medirán al Chelsea en la final de la FA Cup el sábado.