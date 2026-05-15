Rayan Cherki, el «especial», es favorito al Balón de Oro, según Bacary Sagna, quien ve en el mediapunta del Manchester City a un «showman» brasileño

Sagna cree que el estilo de juego de Cherki lo distingue de muchos canteranos actuales, sobre todo por su libertad y elegancia en la cancha.

«Cherki es especial», admitió Sagna. «Se nota que es un showman. Entretiene a todo el público. Es el tipo de jugador por el que vas al estadio». Es un placer verlo jugar: es creativo, muy natural y siempre sonríe. Es un jugador técnico capaz de resolver situaciones complicadas, algo que pocos logran».

«Se nota que viene de la calle: me recuerda a los brasileños, con su habilidad pura y natural para regatear y tocar el balón. Tiene tiempo de sobra para, en el futuro, ganar el Balón de Oro».