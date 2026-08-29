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Rayan Cherki critica el «s***» rendimiento de la primera parte pese a su inspirador doblete en la victoria del Manchester City sobre el Crystal Palace
El creador de juego impulsa una victoria contundente
El internacional francés inspiró a los visitantes hacia una victoria decisiva con un doblete crucial en la segunda parte en Selhurst Park. El 1-4 quedó sentenciado con un doblete de Erling Haaland y dos asistencias de Phil Foden, manteniendo un inicio perfecto en la nueva temporada de la Premier League. El propio Cherki ya suma dos goles y dos asistencias en sus dos primeros partidos de liga.
- Craig Mercer
Cherki hace una valoración sincera
El exmediapunta del Lyon no tardó en criticar su actuación inicial pese a acabar siendo el hombre decisivo del partido para el Manchester City. En declaraciones a Sky Sports tras el encuentro, Cherki explicó: "Mi actuación fue regular. En la primera parte no encontramos los espacios, jugué de puta pena.
"Necesito demostrarles que quiero jugar, que quiero marcar. La próxima vez quiero repartir más el balón. Miré a Enzo [Maresca] y supe que tenía que cambiarlo en la segunda parte".
Al reflexionar sobre el resultado final, añadió: "Estoy muy contento por la victoria".
Un francés da la bienvenida a un nuevo capítulo
Cherki subrayó la determinación de la plantilla de abrir una nueva era de éxitos con Maresca tras una importante limpieza de verano. Al referirse a la nueva dirección del club bajo el técnico italiano, Cherki declaró: "Pep [Guardiola] fue una gran historia, nosotros empezaremos otra historia. Queremos demostrarlo y estamos aquí para eso".
Su fulgurante inicio también le permitió igualar a Thierry Henry y Didier Drogba, al convertirse en apenas el tercer jugador en la historia de la Premier League en firmar una actuación con varios goles y varias asistencias en los dos primeros partidos de un equipo.
- Crystal Pix
Maresca busca coger impulso
El City estará decidido a mantener su racha de victorias en un apretado calendario nacional antes del parón internacional de otoño. El gran momento de forma de Cherki le da a Maresca un recurso de enorme valor mientras busca asentar su unidad ofensiva antes de la exigente fase de liga de la Champions League. Mantener esa eficacia en los últimos metros será la prueba definitiva de las aspiraciones de títulos del gigante de Mánchester.
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