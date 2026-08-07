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Rayan Ait-Nouri quiere convertirse en un goleador habitual del Manchester City con Enzo Maresca
Ait Nouri marca su primer gol
Ait-Nouri marcó su primer gol con el City en la victoria por 3-1 en pretemporada sobre el K-League All-Stars en Asia, anotando junto a Tijjani Reijnders y Divin Mubama. El internacional argelino se incorporó al club en junio de 2025 y después disputó 31 partidos oficiales en todas las competiciones, incluido el Mundial de Clubes. Pese a dar cinco asistencias a partir de 30 ocasiones creadas en su campaña de debut, su producción de remates generó apenas 1,1 goles esperados (xG) a partir de 19 intentos en total.
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Objetivos argelinos marcan más goles
En declaraciones a la web oficial del club sobre su ambición de ver puerta con más frecuencia a las órdenes de Maresca, Ait-Nouri subrayó su compromiso con la mejora continua.
Preguntado por si espera marcar con regularidad, el exjugador del Wolverhampton Wanderers reveló: "Me gustaría. Fue mi primer gol con el City, y es una parte del juego que disfruto mucho. Siempre he intentado jugar de una manera ofensiva, pero no marco todo el tiempo.
"Es una sensación muy especial para mí, y quiero aprender cada día, trabajar cada vez más para añadir todo lo posible a mi juego".
Las funciones avanzadas mejoran la versatilidad
Bajo el sistema táctico de Maresca, el jugador de 25 años fue utilizado en una posición más avanzada, por detrás del delantero Mubama, formando junto a Phil Foden y Antoine Semenyo. La victoria del City sobre el K-League XI fue su primer resultado positivo bajo la dirección de Maresca, y concluirá su gira de pretemporada con un exigente partido contra el Atlético de Madrid el domingo.
Sobre el amistoso de alto perfil, Ait-Nouri añadió: "Será un partido diferente a los dos últimos. Disfrutamos mucho jugando este tipo de partidos contra uno de los mejores equipos de Europa; nos ayudará a prepararnos de verdad para la próxima temporada.
"Conocemos el nivel del Atlético, y será bueno jugar contra ellos antes de enfrentarnos al Arsenal la próxima semana".
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La prueba de la Community Shield espera
El City cerrará su gira por Asia ante el Atlético como último ensayo antes de disputar su primer partido oficial de la nueva temporada. El equipo de Maresca tiene previsto enfrentarse al Arsenal en la Community Shield el 16 de agosto en el Principality Stadium. Ese encuentro servirá como una auténtica medida del estado físico del City y de su nuevo planteamiento táctico antes del inicio de la Premier League.
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