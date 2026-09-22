Fabrizio Ravanelli, exdelantero de la Juventus, entrevistado por Tuttosport habla del inicio de temporada de la Juventus.





¿Quién en lugar de Grabara?

"¿Mejor Neto o mantener a Radu hasta enero? Si queremos hacer crecer a Radu, mejor que juegue y crezca. Cuando un portero no juega se oxida. Neto es el que más confianza me da entre los agentes libres, siempre me ha transmitido seguridad y también es bueno con los pies, además conoce el entorno".





Sobre Palmisani, portero del Frosinone y objetivo de la Juventus para el futuro:

"Me ha enamorado, me parece un predestinado. Tiene mucha hambre, viene desde abajo. Hizo una temporada importante el año pasado y lo está confirmando. Cuando tienes personalidad la edad no importa, Buffon y Donnarumma lo demostraron en el pasado".