Ni en sus sueños más descabellados podría Javier «Vasco» Aguirre haber imaginado una situación mejor de cara a su debut en un Mundial. México permanece invicto en 2026, con 15 goles a favor y solo dos en contra.

Además, ha forjado un equipo que refleja su carácter: intenso en defensa, ordenado en ataque y conectado con el momento. Esta vez México llega con ritmo, profundidad y competencia por cada puesto. Aguirre parece convencido de que lo más difícil —recuperar el orgullo de El Tri— ya se afianza.

«Llevamos 22 meses preparándonos y no creo que elegir la convocatoria definitiva haya sido fácil», declaró Aguirre tras la victoria de México por 5-1 sobre Serbia. «Ha habido muchos contratiempos por el camino, 12 jugadores lesionados, pero más allá del resultado, creo que vamos en ascenso.

«Llegamos en buena forma, con ánimo, hemos recuperado a jugadores y llegamos en el momento adecuado. Los 26 me ofrecen muchas opciones. No veo debilidades ni dificultades en ninguna posición».

Su lista combina veteranos, jóvenes y jugadores que llegan en su mejor momento. Hace dieciséis años, en la misma fecha, Sudáfrica y México inauguraron el Mundial 2010 en Johannesburgo. Ahora la historia se repite: Aguirre dirige a México en casa, quizá en su última gran actuación con la selección.

Estas son las cinco claves de GOAL para el duelo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.