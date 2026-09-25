60 convocatorias, 46 partidos, 11 goles con la camiseta de Italia, que se convierten en 101 convocatorias, 86 encuentros y 19 tantos si contamos también las selecciones juveniles. Las cifras con Italia de Giacomo Raspadori no son, desde luego, las de un recién llegado: de Mancini a Gattuso, pasando por Spalletti, en los últimos cinco años y medio, desde su debut contra la República Checa en junio de 2021, el delantero nacido en Bentivoglio siempre ha estado ahí. Y también estará esta noche, contra Bélgica en el Olímpico de Roma, en el primero de la segunda etapa de Mancini.
Raspadori, el número 10 y un papel por decidir: ¿dónde puede jugar con Sarri y Mancini?
¿Número 10? Ninguna presión
Raspadori no debería salir como titular, pero está listo para aportar lo suyo entrando en la segunda parte. Con el número 10 a la espalda. Una camiseta tan prestigiosa como pesada, que el duende criado en el Sassuolo, lanzado al gran fútbol por Roberto De Zerbi, no teme vestir. En su carrera siempre ha asumido sus responsabilidades, también cuando no era una primera opción, como en el Napoli y en Madrid, en el Atlético de Madrid. Está listo para hacerlo también con Italia, de la que nunca ha sido un verdadero titular, un verdadero líder. También por una cuestión de rol, de posición. Raspadori sabe hacer de todo, puede jugar en cualquier parte, pero es difícil encontrarle una colocación exacta en el campo. A día de hoy, ¿dónde puede ser efectivamente un valor añadido?
UNA ALTERNATIVA
Físico de extremo ofensivo, estilo de finalizador, al inicio de su carrera Raspadori fue comparado con Di Natale y Agüero, pero como verdadero número 9 nunca ha funcionado de verdad, no solo por una cuestión de corpulencia. En el 4-3-3 de Mancini con Italia y de Sarri en el Atalanta actúa como extremo, pero no siempre tiene el ritmo para encarar y desbordar, y lejos de la portería es casi inocuo. ¿Y entonces? Sus mejores cosas las ha hecho apoyando a un delantero centro, como segunda punta o mediapunta, en un 4-2-3-1. Es ahí donde se enciende, donde se convierte en un peligro. A día de hoy, Raspadori parece ser sobre todo una alternativa, con el partido en marcha. No un titular. No exactamente lo que debería ser el número 10 de Italia.
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