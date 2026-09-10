AFP
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Rasmus Hojlund elogia la defensa del Arsenal, «la mejor de las mejores», después de que el Nápoles sufriera una derrota en la Champions League en Nápoles
El Arsenal logra una ajustada victoria en la Champions League
El Arsenal logró una victoria por 1-0 sobre el Nápoles en la Champions League el martes por la noche, apoyándose en su sólida defensa para sellar los tres puntos. Martin Odegaard marcó un gol soberbio desde la frontal del área a falta de 15 minutos para completar otra actuación de jugador del partido.
El equipo de Arteta dominó el encuentro, pero le costó ampliar su ventaja durante la noche. La falta de puntería de Bukayo Saka y Piero Hincapie mantuvo el partido ajustado, obligando al Arsenal a depender en gran medida de su zaga para cruzar la línea de meta.
A pesar del estrecho margen de victoria, el Arsenal dio una sensación de total comodidad. El finalista de la temporada pasada neutralizó con éxito al conjunto de la Serie A para asegurarse un triunfo europeo vital.
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Hojlund elogia la formidable unidad defensiva del Arsenal
El Arsenal logró dejar la portería a cero a pesar de tener que gestionar una importante crisis de lesiones en defensa. William Saliba, Cristhian Mosquera y Jurrien Timber no estuvieron en el once inicial para el duelo europeo.
Sin embargo, el fichaje veraniego Ezri Konsa firmó una actuación dominante junto a Gabriel. El delantero del Napoli Hojlund no tardó en reconocer el enorme desafío que supone medirse a una zaga tan sólida.
«Me cuesta clasificarlos porque, obviamente, tienen muchos buenos defensas», admitió Hojlund, en declaraciones recogidas por TNT Sport. «Tienen fuera a Mosquera y Saliba y simplemente meten a Konsa, así que es un equipo fuerte».
Gabriel, elegido como ancla
El internacional danés dedicó un elogio especial a Gabriel, al destacar el dominio físico y el liderazgo del brasileño en el centro de la defensa del Arsenal. El central fue decisivo para mantener en silencio al conjunto italiano durante todo el encuentro.
«Creo que Gabriel también es el ancla del equipo, creo que es realmente, realmente fuerte, sabe cómo manejar un duelo», añadió Hojlund. «Creo que hoy lo he hecho bien aunque me voy sin nada, pero aguanté bien el balón y para mí fue bueno probarme contra lo mejor de lo mejor, aunque no ganamos».
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Arteta se apoya en una vital victoria europea
La trabajada victoria supone un gran impulso para el Arsenal en su camino en la Liga de Campeones. El conjunto del norte de Londres centrará ahora de nuevo su atención en la competición doméstica con una confianza renovada.
Mientras tanto, el Napoli y Hojlund deberán recomponerse rápidamente tras una noche frustrante en la capital inglesa. El gigante italiano esperará recuperarse en sus próximos compromisos europeos con el objetivo de avanzar a las rondas eliminatorias.
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