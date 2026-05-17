El delantero de 21 años ha pasado la temporada cedido en el Nápoles tras ser considerado prescindible en el United.

El acuerdo entre ambos clubes establecía que el traspaso sería obligatorio si el Nápoles acababa entre los cuatro primeros de la Serie A. La victoria 3-0 sobre el Pisa cumplió ese requisito y formalizó la operación, valorada en unos 38 millones de libras.

Hojlund fue clave en el encuentro: asistió a su compañero y exjugador del United Scott McTominay y cerró el marcador con un gol en el 92.