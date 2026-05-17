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Rasmus Hojlund confirma su fichaje definitivo por el Nápoles con un «emotivo» mensaje a la afición del Manchester United
La clasificación para la Liga de Campeones activa un contrato definitivo.
El delantero de 21 años ha pasado la temporada cedido en el Nápoles tras ser considerado prescindible en el United.
El acuerdo entre ambos clubes establecía que el traspaso sería obligatorio si el Nápoles acababa entre los cuatro primeros de la Serie A. La victoria 3-0 sobre el Pisa cumplió ese requisito y formalizó la operación, valorada en unos 38 millones de libras.
Hojlund fue clave en el encuentro: asistió a su compañero y exjugador del United Scott McTominay y cerró el marcador con un gol en el 92.
Hojlund escribe una emotiva despedida de Old Trafford
En un mensaje a la afición del United, el internacional danés admitió que dejar al gigante de la Premier League fue duro. «Despedirme del Manchester United me emociona. De niño soñaba con jugar en Old Trafford con la camiseta roja», escribió.
A pesar de la despedida agridulce, Hojlund mostró enorme gratitud por su renacimiento en Italia: «Vuestros aplausos me hicieron sentir en casa y recuperar la confianza. Por eso el gol de hoy representa un nuevo inicio con confianza: daré todo por el Nápoles en lo que queda de temporada y agradezco a los aficionados, jugadores y personal del United por hacer realidad mi sueño de niño. Ahora es tiempo de nuevos objetivos y los perseguiré».
La directiva del Nápoles elogia su «fundamental» contribución
El rendimiento del delantero en Italia ha sido impresionante: Hojlund ha marcado 11 goles y dado seis asistencias en 32 partidos de liga. Su gran trabajo y puntería le han ganado rápido el cariño del cuerpo técnico del Nápoles. El director deportivo, Giovanni Manna, ya había insinuado que el club quiere retenerlo, sea cual sea la posición final en la liga.
En primavera declaró: «Hojlund ha sido fundamental. Aunque no marcara, siempre trabajó por el equipo. Debemos ficharlo si vamos a la Liga de Campeones, pero creo que se quedará en Nápoles aunque no lo consigamos».
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Comienza la salida de jugadores del United
La salida de Hojlund abre un verano ajetreado para los Red Devils. Michael Carrick remodelará la plantilla y varios jugadores de renombre podrían marcharse.
Además, el veterano centrocampista Casemiro dejará Old Trafford al terminar su contrato. Con los 38 millones de libras ya asegurados tras la venta a Nápoles, se espera que el United reinvierta ese dinero en nuevos fichajes.