Rashford tiene la clave del regreso de la estrella marroquí al Barcelona

ESPN reveló recientemente que el Barcelona está decidido a cerrar dos fichajes, como parte de una remodelación de la línea de ataque de cara a la próxima temporada.

El Barcelona busca un extremo de calidad para dar profundidad detrás de Lamine Yamal y Raphinha, y también quiere fichar a un delantero centro, mientras espera a ver qué pasa con Robert Lewandowski y Ferran Torres.

La cadena ha destacado que El Zalzuli, que ha marcado 23 goles en 117 partidos con el Real Betis, encaja perfectamente con lo que busca el Barcelona en las bandas, ya que es un jugador rápido que cuenta con la habilidad y el regate necesarios para superar al rival.

Mucho dependerá de lo que ocurra con el futuro de Rashford, ya que el Barcelona tiene la opción de convertir la cesión en un traspaso definitivo por 30 millones de euros, y la decisión debe tomarse antes del 15 de junio.

Además de Zalzuli, hay otras opciones, como Jan Vergili, que se marchó del Barcelona al Mallorca el verano pasado, y Víctor Muñoz, del Osasuna, que ya ha jugado en el Real Madrid y en el Barcelona.

Además de un extremo, la opción preferida para la punta de lanza del Barcelona es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

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