En el minuto 58, el delantero del Real Madrid fue derribado dentro del área por el senegalés Sadio Mané. El árbitro iraní Alireza Faghani revisó la jugada en la pantalla del lateral y, pese a ver el contacto, señaló córner.
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«Rara vez uso esta palabra»: Thomas Müller, atónito por la decisión contra Kylian Mbappé; el árbitro siembra la confusión
Pero al árbitro, al parecer, eso no le bastó. Al volver al terreno de juego, el iraní provocó confusión en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Faghani, como suele hacer al señalar un penalti, apuntó al punto de penalti. La afición francesa estalló de alegría y hasta el lateral del Barcelona, Jules Koundé, aplaudió. Pero, casi sin que se oyera el pitido, Faghani rectificó: saque de puerta para Senegal.
Sin embargo, estaba casi solo en esa opinión: mientras Mbappé protestaba con gestos de negativa, en MagentaTV solo el analista Robert Andrich coincidió con él. «Para mí, eso no es suficiente», afirmó el capitán del Bayer Leverkusen. Tras ver la repetición a cámara lenta, el comentarista Wolff Fuss también se puso del lado de Mbappé.
Müller coincidió: «Es una falta clara. Es un misterio que no se viera en directo ni en la repetición. Es —y rara vez uso esta palabra— escandaloso que no sea penalti».
Mbappé da la victoria a Francia poco después de una decisión errónea... y bate un récord
El experto en arbitraje Patrick Ittrich consideró que la decisión fue errónea: «Mbappé entra a gran velocidad, el rival se lanza en zancada y le golpea la rodilla con la parte inferior del pie. Cuando alguien entra a tanta velocidad, es penalti claro. El gesto del árbitro tampoco fue acertado», afirmó. Müller añadió: «Si luego se discute si hay que tocar a un jugador para que sea falta... Aunque no le toque, le corta el paso. Mbappé se asegura de salir ileso de la jugada». Mats Hummels coincidió: «Es penalti claro: le cierra el paso y Mbappé, aunque salta la pierna, es tocado».
Al final, a Francia le dio igual: ocho minutos después, Mbappé recibió un pase magnífico de Olise y marcó el 1-0. Poco antes del final completó su doblete para el 3-1 definitivo, convirtiéndose en el máximo goleador de su país y quedando a solo dos tantos del récord mundialista de Miroslav Klose.