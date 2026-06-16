«Rara vez uso esta palabra»: Thomas Müller, atónito por la decisión contra Kylian Mbappé; el árbitro siembra la confusión

Pero al árbitro, al parecer, eso no le bastó. Al volver al terreno de juego, el iraní provocó confusión en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Faghani, como suele hacer al señalar un penalti, apuntó al punto de penalti. La afición francesa estalló de alegría y hasta el lateral del Barcelona, Jules Koundé, aplaudió. Pero, casi sin que se oyera el pitido, Faghani rectificó: saque de puerta para Senegal.

Sin embargo, estaba casi solo en esa opinión: mientras Mbappé protestaba con gestos de negativa, en MagentaTV solo el analista Robert Andrich coincidió con él. «Para mí, eso no es suficiente», afirmó el capitán del Bayer Leverkusen. Tras ver la repetición a cámara lenta, el comentarista Wolff Fuss también se puso del lado de Mbappé.

Müller coincidió: «Es una falta clara. Es un misterio que no se viera en directo ni en la repetición. Es —y rara vez uso esta palabra— escandaloso que no sea penalti».