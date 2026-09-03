Liverpool completó el lunes el traspaso de 123 millones de libras del extremo internacional francés Bradley Barcola, en una clara declaración de intenciones. El exdelantero del Paris Saint-Germain ha asumido el dorsal 29 y se espera que entre directamente en el equipo como primer opción para el extremo izquierdo.

Barcola podría debutar en la Premier League durante la visita del viernes para enfrentarse al recién ascendido Ipswich. El partido ofrece a los aficionados un primer vistazo de cómo encaja el atacante de banda en el planteamiento táctico de Andoni Iraola.

Al valorar el fichaje en Sky Sports, Thierry Henry insistió en que los aficionados del Liverpool deberían estar muy ilusionados con la llegada de Barcola, siempre que el equipo juegue potenciando sus virtudes.







