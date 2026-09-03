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«¡Rapidísimo!»: Thierry Henry lanza una advertencia al Liverpool tras la ofensiva por Barcola de 123 millones de libras
El Liverpool cierra el fichaje bomba de Barcola
Liverpool completó el lunes el traspaso de 123 millones de libras del extremo internacional francés Bradley Barcola, en una clara declaración de intenciones. El exdelantero del Paris Saint-Germain ha asumido el dorsal 29 y se espera que entre directamente en el equipo como primer opción para el extremo izquierdo.
Barcola podría debutar en la Premier League durante la visita del viernes para enfrentarse al recién ascendido Ipswich. El partido ofrece a los aficionados un primer vistazo de cómo encaja el atacante de banda en el planteamiento táctico de Andoni Iraola.
Al valorar el fichaje en Sky Sports, Thierry Henry insistió en que los aficionados del Liverpool deberían estar muy ilusionados con la llegada de Barcola, siempre que el equipo juegue potenciando sus virtudes.
- AFP
Henry destaca las exigencias tácticas
Henry subrayó que Barcola rinde al máximo cuando se le ofrecen duelos individuales directos en la banda. Señaló que el francés trabajó sin descanso en un Paris Saint-Germain de presión alta que recuperaba el balón arriba para aislar a los laterales rivales.
El exseleccionador de la Francia sub-21 advirtió contra la idea de obligar al extremo a asumir tareas defensivas lejos del área rival.
"Una parte importante con Barcola es que depende de cómo vayas a jugar. ¿Vas a poder ponerle en situaciones de uno contra uno?", preguntó Henry. "Además, si quieres jugar al contraataque, es rapidísimo. Pero, ¿vas a hacer que defienda mucho más de lo que va a atacar? Puede que eso no sea algo para lo que esté muy preparado".
Rematar el trabajo y el equilibrio de la plantilla
Aunque elogió la velocidad y la presión de Barcola, Henry señaló que el extremo todavía tiene margen de mejora de cara a portería. Explicó que perfeccionar su sangre fría dentro del área lo transformará en un delantero dominante.
«Lo último que diría es que necesita definir un poquito mejor», añadió Henry. «Si lo hace, muchos equipos van a tener problemas con él».
Su compañero como comentarista y exvicecapitán del Liverpool Jamie Carragher añadió que Barcola aporta la dosis de brillo que necesita la Premier League, aunque puso en duda el equilibrio general de la plantilla del Liverpool. Carragher destacó que Iraola no tiene opciones naturales en la banda derecha, lo que significa que el cuerpo técnico debe adaptar continuamente el lado derecho de su ataque.
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El debut con el Ipswich, en el horizonte
Con el cierre del mercado de fichajes sin más llegadas para las bandas, Iraola debe sacar el máximo partido a las opciones ofensivas que ya tiene. Barcola jugará junto a compañeros de alto perfil como Cody Gakpo, Florian Wirtz y Alexander Isak, mientras el Liverpool busca construir un equipo capaz de pelear por el título.
El cuerpo técnico se centrará en integrar el fichaje de 123 millones de libras en los entrenamientos con el resto del equipo antes del partido del viernes contra el Ipswich.
Ahora todas las miradas se dirigen a Portman Road para ver si Barcola puede causar un impacto inmediato y mostrar su explosiva velocidad en su debut en la Premier League.
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