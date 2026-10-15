Getty Images Sport
Traducido por
Raphinha y Frenkie de Jong vuelven a entrenarse con normalidad y dan un gran respiro al Barcelona en materia de lesiones antes del duelo ante el Real Betis
Raphinha intensifica su proceso de recuperación
El internacional brasileño ha dado un paso importante hacia su regreso a la competición tras reincorporarse a sus compañeros para completar una sesión de entrenamiento el jueves por la mañana. Después de pasar los últimos días siguiendo un programa individual adaptado sobre el césped, el delantero pudo realizar el entrenamiento de recuperación junto al resto de la plantilla tras su regreso de Turquía, donde disputó un partido de la Champions League. Su presencia en el grupo supone una novedad importante para Flick, que ha echado de menos la intensidad y la presión incansable del atacante en los últimos encuentros.
Aunque el jugador de 29 años no viajó con el equipo para la victoria por 4-1 ante el Galatasaray, aprovechó ese tiempo en Barcelona para aumentar su carga de trabajo físico. Este enfoque disciplinado le permitió mejorar su estado de forma mientras el equipo estaba fuera del país y mantenerse en condiciones de regresar en el Benito Villamarín. Según Sport, el cuerpo técnico está pendiente de cómo responde su cuerpo al aumento de la intensidad antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en la convocatoria para el partido.
- Getty Images Sport
De Jong se acerca a su largamente esperado regreso
De Jong también está cada vez más cerca de disputar su primer partido de la temporada tras completar satisfactoriamente el último entrenamiento del equipo. El centrocampista neerlandés lleva un largo periodo sin jugar por una lesión de rodilla, pero ha progresado de forma constante desde que volvió recientemente a entrenarse con el grupo. Su regreso aportaría una dimensión completamente distinta al centro del campo del Barcelona, con el control táctico y la capacidad para hacer avanzar el balón que Flick valora en su sistema, en el que las transiciones tienen un gran peso.
El entrenador del Barcelona ya había insinuado que el internacional neerlandés podría recibir el alta para jugar esta semana, aunque lo más probable es que se reincorpore de forma gradual. Dada la duración de su ausencia, el cuerpo técnico no quiere incluirlo directamente en el once inicial de un partido de tanta importancia. En cambio, si recibe el visto bueno definitivo de los médicos del club, lo más realista parece que dispute unos minutos saliendo desde el banquillo.
Flick debe tomar decisiones cruciales para elegir el equipo
El posible regreso de dos figuras del primer equipo plantea a Flick un dilema de selección bienvenido mientras el Barcelona busca mantener su buena dinámica en lo más alto de la clasificación. Con un calendario cada vez más apretado, el técnico alemán tendrá que compaginar la necesidad de sumar puntos con el cuidado de la salud de sus jugadores clave a largo plazo. La actuación del equipo en Estambul demostró que puede soportar la presión, pero la experiencia de Raphinha y De Jong elevaría sin duda su nivel en los momentos difíciles.
En Sevilla, el Barcelona se enfrentará a un Betis conocido por su calidad técnica y su fortaleza en casa. Contar con Raphinha para abrir el campo o con De Jong para marcar el ritmo daría a Flick la flexibilidad táctica necesaria para afrontar un partido así. Las últimas sesiones de entrenamiento antes del viaje a Andalucía serán decisivas para determinar si ambos están listos para viajar o si uno de ellos se reservará para los partidos de la semana siguiente.
- Getty Images Sport
El visto bueno médico sigue siendo el último obstáculo
Pese al optimismo en el centro de entrenamiento, ninguno de los dos jugadores ha recibido aún el alta médica oficial para jugar. El club suele esperar hasta la última sesión de entrenamiento previa al partido para informar oficialmente sobre el estado de un jugador. Este protocolo permite a los fisioterapeutas evaluar si aparecen con retraso dolores musculares o reacciones articulares tras la vuelta a los ejercicios de entrenamiento con contacto total. Flick ha insistido en que solo utilizará a jugadores que estén al cien por cien físicamente.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias