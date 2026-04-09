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Raphinha se va... ¿Hasta cuándo usará el Barcelona «soluciones estratégicas» para sobrevivir?

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Una oportunidad de oro para que el Al-Hilal saudí alcance su ansiado objetivo.

Una de las principales estrellas del Barcelona podría dejar el «Camp Nou» este verano, pese a su impacto positivo en el equipo. 

El extremo brasileño Raphinha, clave en el juego azulgrana, podría salir del Camp Nou este verano.

Según la prensa española, el club escuchará ofertas por él este verano y todo indica que podría marcharse.

El club necesita dinero para equilibrar sus finanzas y fichar nuevos jugadores, por lo que su salida podría ser clave. 

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En este contexto, el nombre de Raphinha ha surgido como una de las soluciones estratégicas que podrían cambiar la ecuación del verano en el club blaugrana.

  • Ravenia... Se vende a un precio elevado

    A sus 29 años, Rafeña fue pilar del proyecto de Xavi Hernández y luego de Hansi Flick; sin embargo, en los últimos meses su situación ha cambiado.

    Según el diario español «Fichajes», sus lesiones han reducido su nivel y, además, el cuerpo técnico y la directiva creen que ya alcanzó su techo en el club.

    La dirección deportiva, encabezada por Deco, ve este momento como idóneo para venderlo, antes de que baje su valor de mercado, aprovechando su prestigio internacional y el interés de varios grandes clubes.

    Su nombre figura en la agenda de clubes de la Premier League y de la Liga Saudí, dispuestos a ofrecer hasta 100 millones de euros.

    Para el Barcelona, esa cifra es tentadora: necesita recortar salarios y fichajes modestos.

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    Las ausencias frecuentes dan una impresión negativa

    Rafinha se ha perdido varios partidos esta temporada con el Barcelona y la selección brasileña por lesión. Tras la victoria 1-0 sobre el Athletic en San Mamés, en la jornada 27 de La Liga, el jugador habló de su estado físico.

    Según el diario español «Sport», tras el encuentro los jugadores azulgranas destacaron la importancia de gestionar el cansancio y valoraron los tres puntos conseguidos, y el brasileño entró desde el banquillo en la segunda parte.

    Rafinha declaró: «No estoy agarrotado ni cansado como algunos podrían pensar; al fin y al cabo, venía de una pequeña molestia y he tenido tiempo para descansar». 

    Y añadió: «Me siento bien; el cansancio por el último partido es normal, pero seguro que hay jugadores que están más agotados que yo».

  • El astro brasileño es clave en los grandes fichajes.

    Para la directiva del club catalán, la posible venta de Rafeña en el próximo mercado veraniego va más allá del aspecto económico.

    Su traspaso liberará masa salarial y aportará liquidez, clave para fichajes como los de Alessandro Bastoni y Julián Álvarez.

    Además, la regla financiera 1:1 de La Liga obliga a vender antes de fichar.

    Así, el futuro de Rafinha se balancea entre la continuidad y una venta estratégica.

    Las próximas semanas serán decisivas: o se queda con Flick o se marcha y abre la puerta a una nueva era en el Camp Nou.

  • رافينياEPA

    El Al-Hilal incluye a Rafeina en su lista de fichajes

    Según Fichajes, Al-Hilal preparó una oferta de 100 millones de euros por Raphinha, cuyo contrato con el Barcelona vence en 2028.

    Según El Nacional, el club saudí ofrecería 80 millones fijos más 20 en variables.

    El jugador tiene una cláusula de rescisión de 1 000 millones de euros, pero existe un acuerdo verbal con el director deportivo, Deco, para negociar ante una oferta muy atractiva.

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