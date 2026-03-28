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Raphinha se perderá los DOS partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones del Barcelona contra el Atlético de Madrid, tras confirmar el club de la Liga que sufre una grave lesión en el tendón de la corva
Un duro revés para los blaugranas
Los planes tácticos de Hansi Flick se han visto trastocados después de que el Barcelona confirmara que Raphinha estará de baja durante al menos cinco semanas. El exjugador del Leeds United ha sido una pieza clave en el sistema del entrenador alemán esta temporada, con 19 goles y ocho asistencias en 31 partidos en todas las competiciones.
El jugador de 29 años sufrió la lesión durante el parón internacional, lo que le obligó a retirarse de la selección brasileña. Y tras las pruebas médicas realizadas a su regreso a Cataluña, se ha confirmado ahora el peor de los escenarios.
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Se confirma que el proceso de recuperación será largo
El Barcelona ha publicado un comunicado oficial en el que confirma que el brasileño comenzará ahora un programa de recuperación. El plazo de cinco semanas le deja fuera del partido de ida contra el Atlético, el 8 de abril, y del partido de vuelta, el 14 de abril.
«Raphinha sufre una lesión en el tendón de la corva derecho, tal y como han confirmado las pruebas médicas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras las molestias que experimentó durante el partido entre Brasil y Francia disputado el jueves en Boston», reza el comunicado del club.
«El jugador regresa a Barcelona para comenzar el tratamiento adecuado. El tiempo de recuperación estimado es de cinco semanas. Se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso de un partido amistoso que terminó con la derrota por 2-1 de los sudamericanos. Jugador clave para su selección, es igualmente importante para el FC Barcelona. Esta temporada ha disputado un total de 31 partidos y ha marcado 19 goles, lo que le convierte en el segundo máximo goleador del club en la campaña».
Una desgracia durante un compromiso internacional
La lesión se produjo durante la derrota de Brasil por 2-1 ante Francia en un partido amistoso disputado el jueves. A pesar de un buen comienzo del partido, Raphinha se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso, lo que dejó a los aficionados y al cuerpo técnico preocupados por su estado físico. El seleccionador de la Seleção, Carlo Ancelotti, describió inicialmente el cambio en el descanso como una medida de precaución, pero las pruebas médicas posteriores han revelado un problema más grave.
Ancelotti explicó la situación a la prensa, afirmando: «Creo que Raphinha jugó muy bien. Tuvo algunas molestias musculares al final de la primera parte y tuvimos que sustituirlo, pero tuvo muchas oportunidades y un muy buen movimiento sin balón. Y Vini siempre lo intenta; siempre marca la diferencia. Un delantero no siempre puede marcar, pero el trabajo realizado por ambos fue bueno».
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¿Y ahora qué?
Más allá del ámbito europeo, la ausencia de Raphinha se notará en La Liga, donde el Barcelona cuenta actualmente con una ventaja de cuatro puntos sobre su rival, el Real Madrid. El equipo de Flick se enfrentará a dos partidos consecutivos contra el Atlético, uno en La Liga y otro en la Liga de Campeones, tras el parón internacional. Mientras tanto, Raphinha seguirá con su recuperación y se espera que vuelva a la acción a principios de mayo.