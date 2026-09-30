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Raphinha se perderá el choque de Brasil con India después de que la estrella del Barcelona sufra un nuevo revés por lesión
El talismán de Brasil recibe el alta tras el susto
Raphinha ha sido descartado para el próximo amistoso de Brasil contra India tras sufrir una lesión muscular en el muslo derecho. El número 10 fue sustituido al descanso y reemplazado por Endrick durante la victoria por 4-2 del martes sobre Australia. Carlo Ancelotti ha decidido no convocar a un sustituto para cubrir el vacío dejado por su capitán en funciones, según ha informado ESPN Brasil.
Los servicios médicos aplican el protocolo de precaución
La concentración de la selección se movió con rapidez para garantizar que el estado físico del delantero fuera gestionado directamente por su club. Al aclarar la situación del extremo en un comunicado oficial durante la madrugada del miércoles, la CBF confirmó que las pruebas de imagen revelaron un edema muscular calificado como «pequeño». Mientras tanto, Globo Esporte informó de que la decisión de liberar al delantero para que regresara a Cataluña fue acordada de mutuo acuerdo como medida de precaución para evitar un mayor daño muscular.
Los persistentes problemas en el muslo hacen saltar las alarmas
Antes de su retirada, Raphinha transformó un penalti que puso fin a una sequía goleadora con la selección de más de 500 días. La preocupación del Barcelona, sin embargo, sigue siendo alta, después de que el brasileño se perdiera más de 150 días la temporada pasada por cuatro lesiones distintas en el muslo derecho, incluida una salida obligada contra Haití en el Mundial.
Preservar su estado físico es ahora una gran prioridad para el conjunto catalán tras su fulgurante arranque de 12 goles en la liga nacional y un doblete en la Champions League contra el Feyenoord.
- Sports Press Photo
El Camp viaja hacia el este sin su capitán
Brasil completa una última sesión de entrenamiento en Brisbane antes de partir hacia Calcuta de cara al partido del sábado contra India. La baja del delantero se suma a los problemas de selección de Ancelotti tras las lesiones anteriores de Joao Pedro y Wesley. De vuelta en España, el Barcelona está pendiente del estado de forma de su atacante clave para su partido de La Liga contra el Getafe el 10 de octubre.
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