Antes de su retirada, Raphinha transformó un penalti que puso fin a una sequía goleadora con la selección de más de 500 días. La preocupación del Barcelona, sin embargo, sigue siendo alta, después de que el brasileño se perdiera más de 150 días la temporada pasada por cuatro lesiones distintas en el muslo derecho, incluida una salida obligada contra Haití en el Mundial.

Preservar su estado físico es ahora una gran prioridad para el conjunto catalán tras su fulgurante arranque de 12 goles en la liga nacional y un doblete en la Champions League contra el Feyenoord.