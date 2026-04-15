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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Raphinha se disculpa por el gesto a un aficionado «irrespetuoso» del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones

Raphinha
Barcelona
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones

La estrella del Barcelona, Raphinha, ha pedido disculpas tras hacer un gesto provocador a la afición del Atlético de Madrid tras el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones. A pesar de la victoria por 2-1 del Barcelona, el Atlético avanzó a semifinales con un global de 3-2.

  • Las tensiones llegan al límite en Madrid

    El ambiente en Madrid era electrizante cuando el equipo local avanzó a semifinales eliminando al conjunto de Hansi Flick. Raphinha, que vio el partido desde la banda por una reciente lesión, hizo un gesto a la afición rival sugiriendo que serían eliminados en la siguiente ronda.

    Tras el incidente, el exjugador del Leeds United usó las redes sociales para aclarar: «Pido disculpas por mi gesto, que no refleja mis valores ni mi carácter. Fue un acto impulsivo en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me faltaba al respeto».

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Reacción airada ante la actuación arbitral

    Aunque el gesto generó revuelo, las declaraciones de Raphinha sobre el arbitraje han recibido aún más críticas. El brasileño fue directo y usó un lenguaje muy duro para describir la injusticia que, en su opinión, se produjo en el campo. Declaró en TNT Sports Brasil: «Para mí, nos han robado. No quiero hablar del arbitraje, pero jugamos muy bien, cometieron no sé cuántas faltas y el árbitro ni siquiera les sacó una sola tarjeta amarilla. El arbitraje fue muy malo en todas las decisiones que tomó».

    La frustración del Barça se centró en dos momentos clave: un gol anulado a Ferran Torres y una petición de penalti rechazada por una entrada sobre Dani Olmo. Raphinha añadió: «Es humano errar, pero ¿que vuelva a ocurrir en otro partido? Jugamos muy bien, pero nos han robado la eliminatoria. Ha sido duro, sobre todo al ver que tuvimos que esforzarnos el triple para ganar. Quiero entender por qué [el árbitro] tiene tanto miedo de que el Barça pase de ronda».


  • Posibles sanciones de la UEFA

    Sus explosivas declaraciones podrían acarrear problemas al jugador y al club. La UEFA suele castigar a quienes cuestionan públicamente a los árbitros. Ahora se teme que Raphinha sea sancionado y se pierda parte de la próxima campaña europea.


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