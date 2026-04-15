Raphinha se disculpa por el gesto a un aficionado «irrespetuoso» del Atlético de Madrid tras la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones

Aunque el gesto generó revuelo, las declaraciones de Raphinha sobre el arbitraje han recibido aún más críticas. El brasileño fue directo y usó un lenguaje muy duro para describir la injusticia que, en su opinión, se produjo en el campo. Declaró en TNT Sports Brasil: «Para mí, nos han robado. No quiero hablar del arbitraje, pero jugamos muy bien, cometieron no sé cuántas faltas y el árbitro ni siquiera les sacó una sola tarjeta amarilla. El arbitraje fue muy malo en todas las decisiones que tomó».

La frustración del Barça se centró en dos momentos clave: un gol anulado a Ferran Torres y una petición de penalti rechazada por una entrada sobre Dani Olmo. Raphinha añadió: «Es humano errar, pero ¿que vuelva a ocurrir en otro partido? Jugamos muy bien, pero nos han robado la eliminatoria. Ha sido duro, sobre todo al ver que tuvimos que esforzarnos el triple para ganar. Quiero entender por qué [el árbitro] tiene tanto miedo de que el Barça pase de ronda».



