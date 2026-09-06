El Barcelona tuvo un inicio perfecto en Mestalla cuando Fermin Lopez puso un balón inteligente para Yamal en el minuto seis. El internacional español sacó un remate de primeras desde un ángulo cerrado que se coló por la escuadra.

A Yamal le anularon otro gol por fuera de juego apenas dos minutos después, pero Lopez no tardó en doblar la ventaja en el minuto 22 después de que Anthony Gordon le asistiera dentro del área. Stole Dimitrievski realizó una gran parada antes del descanso, pero el Barcelona ya tenía el partido completamente bajo control ante un Valencia en apuros que solo ha sumado un punto esta temporada.