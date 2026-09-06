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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Raphinha iguala un récord de Lionel Messi y Lamine Yamal marca dos goles en la goleada del Barcelona al Valencia por 5-0

Raphinha
L. Yamal
L. Messi
Barcelona
Valencia vs Barcelona
Valencia
Primera División

Lamine Yamal marcó dos goles brillantes y Raphinha igualó un histórico récord goleador de Lionel Messi en la contundente victoria por 5-0 del Barcelona sobre el Valencia este domingo. El triunfo, rotundo, significa que el conjunto azulgrana ha abierto una importante ventaja de tres puntos al frente de la clasificación de LaLiga tras la sorprendente derrota del Real Madrid ante el Real Betis el viernes.

  • Yamal lidera la ofensiva del desatado Barcelona

    El Barcelona tuvo un inicio perfecto en Mestalla cuando Fermin Lopez puso un balón inteligente para Yamal en el minuto seis. El internacional español sacó un remate de primeras desde un ángulo cerrado que se coló por la escuadra.

    A Yamal le anularon otro gol por fuera de juego apenas dos minutos después, pero Lopez no tardó en doblar la ventaja en el minuto 22 después de que Anthony Gordon le asistiera dentro del área. Stole Dimitrievski realizó una gran parada antes del descanso, pero el Barcelona ya tenía el partido completamente bajo control ante un Valencia en apuros que solo ha sumado un punto esta temporada.

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    Raphinha iguala el récord de Messi en la segunda parte

    Al equipo visitante le bastaron cuatro minutos de la segunda parte para poner el tercero. Una gran jugada de ataque permitió a Yamal combinar con Lopez, que le dejó el balón en bandeja a Raphinha para que empujara a la red desde un metro. Al ver puerta, Raphinha marcó su sexto gol en cuatro partidos esta temporada. Se convirtió en apenas el segundo jugador del siglo XXI en marcar seis goles en los cuatro primeros partidos de liga de su equipo en una misma temporada, igualando una hazaña extraordinaria lograda dos veces por Messi. Poco después, Rodri estrelló un cabezazo en el larguero, mientras el Barcelona seguía dominando el encuentro.

  • Pedri marca y Jesús debuta

    Cuando el partido entraba en su tramo final, Pedri añadió un cuarto gol a falta de 11 minutos. El centrocampista aprovechó un pase de Dani Olmo y colocó el balón a la perfección en la escuadra baja. Olmo volvió a ser decisivo cinco minutos después, aprovechando los espacios para asistir a Yamal, que definió con contundencia para completar la goleada por 5-0.

    El partido también contó con un debut muy esperado, ya que el nuevo fichaje Gabriel Jesus hizo su primera aparición con el Barcelona tras su reciente traspaso desde el Arsenal. La contundente victoria permite al Barcelona mantener su impecable récord de triunfos en la máxima categoría del fútbol español.

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    Qué viene ahora para el Barcelona en plena forma

    El Barcelona suma ya 15 puntos en sus primeros cinco partidos y se mantiene firmemente en lo más alto de la clasificación. Hansi Flick esperará que su plantilla mantenga esta devastadora eficacia goleadora mientras se prepara para sus próximos retos europeos y nacionales. Mientras tanto, Raphinha buscará hacer historia marcando en un quinto partido consecutivo, un logro que anteriormente solo alcanzaron Cesar Rodriguez y Zlatan Ibrahimovic.

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