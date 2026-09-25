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Raphinha hereda el dorsal 10 de Neymar mientras Brasil confirma los números para los amistosos ante Australia e India
Una nueva era para el icónico número 10
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha confirmado oficialmente los dorsales de su expedición de 26 jugadores de cara a los próximos amistosos internacionales. Raphinha asume el legendario dorsal 10, asociado a Neymar durante más de una década, mientras que la perla del Real Madrid Endrick hereda el número 9 de Matheus Cunha, que no fue incluido en este parón internacional. Ese reajuste táctico señala una transición significativa en la línea ofensiva de Brasil tras la conclusión de su campaña en la Copa del Mundo.
- Sports Press Photo
La evolución táctica señala una nueva jerarquía
Entregarle a Raphinha un dorsal icónico que anteriormente llevaron leyendas como Pelé y Ronaldinho subraya la creciente importancia del delantero del Barcelona en la selección. El cuerpo técnico considera al jugador de 29 años como su principal catalizador creativo para desatascar las defensas rivales en plena transición del liderazgo sobre el campo. Mientras tanto, confiar a Endrick el dorsal del delantero centro pone de relieve una clara apuesta por formar al adolescente como la referencia ofensiva de Brasil a largo plazo.
La distribución de la plantilla revela un núcleo joven
Más allá de los cambios de alto perfil en ataque, los dorsales refuerzan un movimiento de juventud más amplio dentro de la selección nacional. La estrella emergente Estevao lucirá el dorsal 11, mientras que Vinicius Junior conserva su habitual camiseta con el número 7. En defensa, los baluartes defensivos Marquinhos y Gabriel Magalhaes mantienen los dorsales 4 y 3, respectivamente, mientras que al portero Hugo Souza se le ha asignado el número 1.
- AFP
La gira intercontinental presenta un itinerario exigente
El equipo de Carlo Ancelotti comenzará su gira contra Australia en Townsville este viernes antes de volver a enfrentarse a Australia en Brisbane cuatro días después. El viaje intercontinental concluirá con un encuentro contra India en Calcuta el sábado 3 de noviembre. Ese exigente calendario ofrece al cuerpo técnico una plataforma crucial para probar nuevas combinaciones tácticas de cara a futuros partidos oficiales.
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