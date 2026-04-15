Raphinha, que vio el partido desde la grada por lesión, criticó al árbitro Clement Turpin por no mostrar tarjetas a los locales y por no pitar un penalti a Dani Olmo. Sus declaraciones llegan tras una semana de tensiones entre el club y la UEFA por anteriores controversias arbitrales.

Tras el partido, el brasileño declaró a la prensa: «Nos han robado el partido. El árbitro tuvo muchos problemas. Algunas de sus decisiones fueron increíbles. No sé cuántas faltas hizo el Atlético y no les sacó tarjeta.

Es humano fallar, pero ¿que vuelva a pasar en otro partido? Jugamos muy bien, pero nos han robado la eliminatoria. Es duro ver que tenemos que esforzarnos el triple para ganar. No entiendo por qué [el árbitro] le tiene tanto miedo al Barça en la siguiente ronda».