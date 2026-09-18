Raphinha, capitán del Barcelona, confirma su deseo de firmar un nuevo contrato y retirarse en el Camp Nou

Tras un verano de intensa especulación sobre su futuro, Raphinha ha zanjado de forma contundente cualquier rumor sobre una salida al confirmar su intención de seguir en el Barcelona en el futuro previsible. El atacante reveló que está deseando sentarse con la cúpula del club para hablar de un nuevo contrato.

Raphinha fue designado primer capitán por el técnico Hansi Flick esta temporada, y esa responsabilidad añadida parece haber elevado su rendimiento sobre el terreno de juego. El jugador lidera actualmente la tabla de goleadores en España con nueve tantos, lo que demuestra su enorme valor para un equipo que ha arrancado la campaña nacional de forma espectacular.