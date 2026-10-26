Andrea Ranocchia, exdefensa del Inter y actual comentarista, vuelve a referirse ante los micrófonos de Sportmediaset a las declaraciones que hizo la semana pasada Gleison Bremer, actual capitán de la Juventus, tras la derrota ante la Lazio: «Las declaraciones de Carnevali pueden dar miedo, las de Spalletti son acertadas», recoge TuttoJuve.com. «Para mí, las declaraciones más difíciles de digerir, las más preocupantes para el entrenador, son las de Bremer».
Calciomercato/Getty Images
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Ranocchia: «Juventus, una señal terrible de Bremer para el vestuario»
Ranocchia añade: «Desde dentro del vestuario, un jugador como Bremer que ataca al vestuario... para mí esas... pero, de entrada, tú lo dices públicamente. Un jugador como él no puede decirlas públicamente, tiene que decirlas dentro, y eso es una señal terrible para un vestuario».
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