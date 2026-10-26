¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Ranocchia: «Juventus, una señal terrible de Bremer para el vestuario»

Juventus
G. Bremer

El exdefensa vuelve sobre las palabras del brasileño tras la derrota ante la Lazio.

Andrea Ranocchia, exdefensa del Inter y actual comentarista, vuelve a referirse ante los micrófonos de Sportmediaset a las declaraciones que hizo la semana pasada Gleison Bremer, actual capitán de la Juventus, tras la derrota ante la Lazio: «Las declaraciones de Carnevali pueden dar miedo, las de Spalletti son acertadas», recoge TuttoJuve.com. «Para mí, las declaraciones más difíciles de digerir, las más preocupantes para el entrenador, son las de Bremer».

  • Ranocchia añade: «Desde dentro del vestuario, un jugador como Bremer que ataca al vestuario... para mí esas... pero, de entrada, tú lo dices públicamente. Un jugador como él no puede decirlas públicamente, tiene que decirlas dentro, y eso es una señal terrible para un vestuario».


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
GEN

GEN

Serie A

28 oct 2026

JUV

JUV