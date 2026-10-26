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Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traducido por

Ranking de favoritas al Balón de Oro femenino 2026: Alexia Putellas va camino de poner fin a tres años de dominio de Aitana Bonmati

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Liga de Campeones
Barcelona
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Noruega
Bayern Múnich
FEATURES
Inglaterra
Manchester City Women
Japón
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Alemania
Dinamarca
España
Polonia
Haití
OL Lyonnes
Holanda
C. Coll
London City Lionesses

La centrocampista del Barcelona ha ganado los tres últimos premios, pero el galardón de 2026 será para otra persona en la ceremonia del lunes en Londres, tras una temporada de Bonmati marcada por las lesiones.

Aitana Bonmati ha ganado los tres últimos Balones de Oro femeninos, pero en 2026 el galardón será para otra jugadora. ¿Será Alexia Putellas, su compañera en el Barcelona y ganadora en dos ocasiones, quien vuelva a consolidarse como la mejor futbolista del mundo? ¿O habrá un nombre nuevo en el palmarés cuando se entregue el Balón de Oro el lunes en Londres?

Por desgracia, Bonmati sufrió una fractura de peroné el pasado noviembre que requirió cirugía y la mantuvo apartada de los terrenos de juego hasta su regreso en mayo. Aun así, pudo contribuir a que el Barcelona conquistara cuatro títulos, tras vencer al Lyon en la final de la Champions League, pero su aportación no fue suficiente ni siquiera para recibir una nominación a un cuarto Balón de Oro.

A la incertidumbre se suma que este no fue un año de Mundial en el fútbol femenino y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún el pasado agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro femenino de 2026. Por tanto, las actuaciones con sus clubes en la temporada 2025-26 determinarán en gran medida la clasificación de este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, que ganó Japón el pasado marzo.

Entonces, ¿quiénes son las principales candidatas al premio de 2026? GOAL repasa a las jugadoras con más opciones de ganar el Balón de Oro antes de la esperada ceremonia...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    En 2025-26: 23 porterías a cero. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA, la Champions League, la Liga F, la Supercopa de Espanam y la Copa de la Reina.

    Hay partidos en los que Cata Coll, como portera de este dominante Barcelona, apenas tiene trabajo. Sin embargo, eso hace aún más impresionantes las ocasiones en las que debe intervenir.

    La final de la Champions League de este año fue un buen ejemplo. El 4-0 a favor del Barcelona podría sugerir que el equipo catalán derrotó con facilidad al Lyon para conquistar su cuarta corona europea, pero no fue así. Coll tuvo que rendir a su mejor nivel y firmó cuatro grandes paradas para mantener a su equipo por delante antes de que dos goles de Salma Paralluelo en los últimos minutos redondearan el resultado.

    Fue una de las 23 porterías a cero que Coll mantuvo durante una brillante temporada 2025-26 con el Barcelona y España, en la que ayudó a ambos equipos a lograr grandes éxitos. Puede que sus contribuciones pasen a veces desapercibidas, pero su actuación en aquella final de la Champions League debería haber recordado su importancia y haberle valido más reconocimiento tras su primera nominación al Balón de Oro.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    En 2025-26: Siete goles y cinco asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    Tras quedar segunda en la votación del Balón de Oro el año pasado, parece mucho menos probable que Mariona Caldentey se lleve el galardón esta vez. La internacional española volvió a ser decisiva para el Arsenal y ayudó al equipo a ganar la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA. Sin embargo, sus cifras ofensivas bajaron respecto al año pasado, tanto en las competiciones nacionales como en la Champions League, debido a que en el club se le pidió jugar con más frecuencia en una posición más retrasada.

    Es probable que eso afecte a sus opciones, al igual que sus dificultades para destacar en las últimas rondas de la defensa del título europeo del Arsenal, que terminó ante el Lyon en semifinales. Aun así, cabe esperar que la subcampeona del año pasado reciba votos.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    En 2025-26: 14 goles y cinco asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Una desafortunada racha de lesiones ha hecho que haya pasado tiempo desde la última nominación de Vivianne Miedema al Balón de Oro: no figura en la lista final desde que acabó 11.ª en 2022. Pero la neerlandesa está considerada una de las mejores jugadoras del mundo y, la temporada pasada, recordó por qué había terminado entre las cinco primeras en las dos ediciones anteriores a 2022. Lo hizo desempeñando un papel clave en una campaña que dio al Manchester City su primer título de la Women's Super League en 10 años.

    Solo dos jugadoras marcaron más goles que Miedema en la máxima categoría inglesa la temporada pasada. Además, fue tercera en asistencias y segunda en participaciones directas en goles. La ausencia del City en las competiciones europeas dificultará que iguale algunas de sus mejores posiciones anteriores en el Balón de Oro, pero la delantera consiguió una nominación tras su primera temporada en mucho tiempo sin lesiones. Su regreso con gol en la final de la FA Cup reforzó aún más sus opciones.

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  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    En 2025-26: 32 goles y nueve asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA, la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    Claudia Pina firmó una brillante temporada 2025-26. Ganó la Bota de Oro de la Liga F y fue una de las delanteras más goleadoras del continente durante toda la campaña, en beneficio tanto de España, a la que ayudó a conquistar la Liga de Naciones, como del Barça, que ganó cuatro títulos.

    Sin embargo, su producción bajó ligeramente en la segunda mitad de la temporada y no aprovechó los partidos de máxima exigencia que disputó el Barça. No marcó goles, no dio asistencias ni protagonizó momentos destacados en las eliminatorias de la Champions League ni en el Clásico de la Liga F ante el Real Madrid. Por eso ocupa una posición más baja en esta clasificación, aunque sí marcó en la final de la Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    En 2025-26: 18 goles, cuatro asistencias. Ganó el NWSL Shield y la Bota de Oro.

    Siempre es difícil saber cómo serán valoradas las estrellas de la NWSL en la votación del Balón de Oro, ya que el calendario de la liga no encaja con las fechas y los plazos que tiene en cuenta el premio. El año pasado solo hubo tres futbolistas de la NWSL nominadas, y la presencia de Marta y Esther Gonzalez se debió más a sus destacadas actuaciones en grandes torneos internacionales.

    La nominación de Temwa Chawinga, sin embargo, se basó en su extraordinario rendimiento en la NWSL. En la temporada 2024, cuyos últimos meses entraban en el periodo considerado para el Balón de Oro, Chawinga ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa. En la temporada 2025 volvió a conquistar ambos galardones y ayudó al Kansas City Current a ganar el NWSL Shield. Además, también está brillando en la campaña de 2026. Por todo ello, la delantera debería volver a ocupar un puesto destacado en la clasificación del Balón de Oro, aunque sus increíbles actuaciones con Malawi en el debut de la selección en la Copa Africana de Naciones femenina queden fuera del periodo considerado para la votación.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    En 2025-26: Seis goles y cinco asistencias. Ganó la Copa de Asia, la Women's Super League y la FA Cup.

    Nominada en 2023 y 2024, Yui Hasegawa vuelve a figurar en la lista de precandidatas en 2026 después de ser el motor de un Manchester City que arrasó en la WSL la temporada pasada. En un brillante doble pivote junto a la joven inglesa Laura Blindkilde Brown o la internacional estadounidense Sam Coffey, Hasegawa tuvo más libertad para incorporarse al ataque. Eso se tradujo en una mayor participación en goles que solo reforzará su candidatura.

    Su papel clave en el triunfo de Japón en la Copa de Asia da aún más peso a su candidatura y añade otro trofeo a su palmarés, junto al título de la WSL que el City conquistó con bastante comodidad y la FA Cup que ganó tras imponerse por 4-0 al Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 10 goles y 22 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

    Los futbolistas que juegan en Alemania pueden pasar desapercibidos en las votaciones de este premio, pero las increíbles cifras de Klara Buhl destacaron en 2025 y volvieron a hacerlo en 2026, tras otra excelente temporada.

    La veloz extremo igualó su cifra de goles en la Bundesliga de la temporada 2024-25 y superó la de asistencias. Sus números en la Champions League también se dispararon gracias a ocho asistencias en sus seis primeros partidos. Y eso pese a que Buhl estuvo dos meses de baja por una lesión muscular. Su papel fue clave para que el Bayern conquistara otro triplete nacional y para volver a situarse entre las nominadas al Balón de Oro.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    En 2025-26: 29 goles, 10 asistencias. Ganó la Copa de Campeonas de la FIFA.

    El año pasado, Alessia Russo terminó tercera en la votación del Balón de Oro. En 2025-26, su temporada fue incluso mejor a nivel individual. Sin embargo, hay que señalar que tanto su papel en la exitosa defensa del título europeo de Inglaterra como el triunfo del Arsenal en la Champions League contribuyeron a que acabara tan arriba en la votación de 2025. Por eso, la eliminación del Arsenal en semifinales de esta última competición y el hecho de que no lograra ningún otro título importante, salvo la primera edición de la Copa de Campeonas de la FIFA, perjudicarán las opciones de la delantera de cara al Balón de Oro de 2026.

    Dicho esto, las cifras de Russo la temporada pasada fueron excelentes y ayudaron al Arsenal a firmar una gran trayectoria en la Champions League, en la que marcó en ambas eliminatorias. Recibirá votos más que merecidos, aunque probablemente no tantos como el año pasado.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    En 2025-26: 18 goles, 16 asistencias. Ganó la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    Hay varios factores en juego a la hora de decidir el Balón de Oro femenino. Por supuesto, el rendimiento y las estadísticas individuales tienen un peso importante, especialmente en los grandes escenarios, al igual que la conquista de títulos. Pero sería ingenuo ignorar que, en este premio, también cuenta lo conocida que sea una futbolista. A lo largo de los años ha habido muchas ausencias sorprendentes entre las nominadas, aunque pocas tan llamativas como la de la virtuosa del Barcelona Caroline Graham Hansen, que tuvo que esperar hasta 2024 para recibir su primera nominación. 

    Por suerte, la internacional noruega ya ha roto ese techo de cristal y vuelve a estar entre las aspirantes en 2026. Solo una jugadora participó directamente en más goles que Graham Hansen en la Liga F la temporada pasada. La futbolista del Barcelona lideró la competición en asistencias y también respondió con regularidad en los momentos decisivos, con actuaciones fantásticas en las eliminatorias de la Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    En 2025-26: Cuatro goles y 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    Tras pasar más de dos meses de baja por la fractura de un hueso del pie, que la obligó a ver desde la distancia cómo España ganaba la Liga de Naciones, Patri Guijarro regresó con fuerza en 2026. Su importancia para el Barcelona quedó patente nada más volver: el nivel del equipo subió hasta tal punto que el tiempo que pasó de baja no le ha impedido figurar de nuevo en la lista amplia de candidatas al Balón de Oro.

    Guijarro, que ya llegó a terminar sexta en la votación de este premio, podría volver a acercarse a esa posición en 2026 tras un gran final de temporada. Su fantástica actuación en la final de la Champions League incluyó la asistencia para el segundo gol de Ewa Pajor, uno de los momentos más destacados.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 34 goles, 14 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

    Tras quedar segunda en la primera votación de la historia del Balón de Oro femenino en 2018, Pernille Harder sigue rindiendo a un nivel extraordinario en 2026. La internacional danesa probablemente tendría un Balón de Oro en su vitrina si el galardón se hubiera entregado en 2020. Además, sigue gozando de gran consideración entre los votantes: el año pasado quedó vigésima pese a que Dinamarca cayó en la fase de grupos de la Eurocopa de 2025 sin sumar un solo punto.

    Ese puesto llegó después de una gran temporada en la que ganó tres títulos con el Bayern de Múnich. El equipo bávaro repitió esos éxitos en 2025-26, mientras Harder firmaba unas cifras superiores a las del año anterior. Si a ello se suman su papel protagonista en el triunfo del Bayern sobre el Manchester United en los cuartos de final de la Champions League, su gran actuación pese a la derrota en semifinales ante el Barcelona y su contribución a que una Dinamarca a la que, comprensiblemente, pocos daban opciones se clasificara directamente para el Mundial del próximo verano, Harder podría conseguir su mejor puesto en el Balón de Oro en varios años.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    En 2025-26: 39 goles y nueve asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Aunque la falta de participación en competiciones europeas probablemente perjudique sus opciones de ganar el Balón de Oro, Khadija Shaw debería recibir muchos votos a finales de este año gracias a una temporada fantástica de cara a portería que impulsó al Manchester City a su primer título de la WSL en 10 años. Shaw marcó 21 goles en 22 partidos de liga la pasada temporada, ocho más que cualquier otra jugadora de la competición, y sumó cuatro asistencias para convertirse, con mucha diferencia, en la futbolista más productiva de la WSL.

    La delantera también cosechó éxitos en la FA Cup, tanto a nivel individual como con su equipo. Sus dos goles contra el Chelsea en semifinales llevaron al City a Wembley, donde Shaw brilló en la final: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 4-0 ante el Brighton. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    En 2025-26: 22 goles y 12 asistencias. Ganó la Premiere Ligue, la Copa de la Liga y la Copa de Francia.

    Sería una enorme sorpresa que Melchie Dumornay no ganase el Balón de Oro en algún momento. Así de buena es. Lo demostró una y otra vez con sus actuaciones en el Lyon la pasada temporada, en la que destacó con frecuencia como la mejor jugadora sobre el terreno de juego.

    Tras marcar a un ritmo extraordinario en la temporada 2024-25, Dumornay dio asistencias con más frecuencia la pasada campaña, aunque siguió viendo portería en momentos importantes y de forma espectacular. Así ocurrió cuando el Lyon se enfrentó al PSG en la final de la Copa de la Liga: su magnífico disparo supuso el único gol del partido. También abrió el marcador en la final de la Copa de Francia, antes de firmar un triplete en el partido decisivo por el título de liga con el que el OL completó el triplete nacional.

    En la Champions League, Dumornay también fue decisiva para ayudar a su equipo a alcanzar la final. Marcó en la victoria de cuartos de final ante el Wolfsburgo y fue elegida mejor jugadora del partido cuando el OL eliminó al Arsenal en semifinales. Actuaciones como esas deberían permitirle quedar bien clasificada.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    En 2025-26: 33 goles y siete asistencias. Ganó la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    El papel de Ewa Pajor en la temporada 2025-26 del Barcelona, en la que conquistó cuatro títulos, debería situarla muy cerca de lo más alto en la votación del Balón de Oro, si no en el primer puesto. En 2025, la internacional polaca recibió el Trofeo Gerd Muller por su capacidad goleadora y quedó octava en la votación del premio principal. Como firme candidata a ganar el Balón de Oro, esta temporada debería terminar aún más arriba.

    Puede que Pajor no haya superado la barrera de los 50 goles que alcanzó en 2024-25, pero siguió siendo extremadamente prolífica y apareció en los grandes partidos. Marcó en los cinco encuentros de eliminación directa del Barcelona en la Champions League, en los que el equipo eliminó al Real Madrid y al Bayern de Múnich antes de vencer al Lyon en la final. Sus dos goles en ese partido decisivo resultaron determinantes para que conquistara el título por primera vez en su sexta final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    En 2025-26: 24 goles, 13 asistencias. Ganó la Liga de Naciones Femenina de la UEFA, la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    Para muchos, Alexia Putellas habría sido una justa ganadora del Balón de Oro femenino de 2025. La figura del Barcelona mostró, posiblemente, su mejor versión en la temporada 2024-25: dejó atrás unos años difíciles marcados por las lesiones y alcanzó un nivel de otro planeta mientras el conjunto catalán conquistaba un triplete nacional y llegaba a la final de la Champions League.

    Putellas mantuvo ese nivel en la temporada 2025-26, en la que el peso de las expectativas recayó aún más sobre ella en algunos momentos debido a las lesiones de Guijarro y Bonmati en el centro del campo. La dos veces ganadora del Balón de Oro brilló al ayudar a las jugadoras más jóvenes de su entorno a dar un paso adelante para cubrir las bajas de figuras importantes, sin dejar de firmar unas cifras muy destacadas de goles y asistencias que contribuyeron a que tanto España como el Barça lo ganaran todo.

    Por su nivel de clase mundial sostenido en el tiempo, sus antecedentes en las votaciones del Balón de Oro y el papel que desempeñó en los cuatro títulos del Barça, además de reconocimientos tempranos como el premio a la Jugadora de la Temporada de la Champions League, Putellas es la favorita para ganar el Balón de Oro femenino de 2026.