¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
Traducido por

Ranking de favoritas al Balón de Oro femenino 2026: Alexia Putellas, camino de poner fin a tres años de dominio de Aitana Bonmati

Power rankings
Women's football
A. Putellas
A. Russo
M. Dumornay
M. Caldentey
K. Shaw
P. Harder
V. Miedema
C. Hansen
P. Guijarro
Liga de Campeones
Barcelona
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
Liga F
NWSL
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Asian Cup
Y. Hasegawa
T. Chawinga
K. Buehl
E. Pajor
C. Pina
Noruega
Bayern Múnich
FEATURES
Inglaterra
Manchester City Women
Japón
Malawi
Kansas City Current
Jamaica
Alemania
Dinamarca
España
Polonia
Haití
OL Lyonnes
Holanda
C. Coll
London City Lionesses

La centrocampista del Barcelona ha ganado los tres últimos premios, pero el galardón de 2026 será para otra persona en la ceremonia del lunes en Londres, después de una temporada de Bonmati marcada por las lesiones.

Aitana Bonmati ha ganado las tres últimas ediciones del Balón de Oro femenino, pero el galardón será para otra futbolista en 2026. ¿Volverá a reivindicarse como la mejor jugadora del fútbol femenino Alexia Putellas, su compañera en el Barcelona y ganadora del premio en dos ocasiones? ¿O aparecerá un nombre nuevo en el palmarés cuando se entregue el Balón de Oro en Londres el lunes?

Bonmati sufrió una fractura de peroné el pasado noviembre que requirió cirugía y la mantuvo de baja hasta su regreso en mayo. Aun así, pudo contribuir al póquer de títulos del Barcelona, que derrotó al Lyon en la final de la Champions League, pero su aportación no fue lo bastante importante como para que siquiera fuese nominada a un cuarto Balón de Oro.

A la incertidumbre se suma que no ha sido un año de Mundial en el fútbol femenino y que la Copa Africana de Naciones, ganada por Camerún en agosto, tampoco cuenta para la votación del Balón de Oro femenino de 2026. Por tanto, las actuaciones con sus clubes en la temporada 2025-26 determinarán en gran medida la clasificación para este premio, con la excepción de quienes participaron en la Copa Asiática, ganada por Japón en marzo.

Así pues, ¿quiénes son las principales candidatas al premio de 2026? GOAL repasa a las aspirantes con más posibilidades de ganar el Balón de Oro antes de la esperada ceremonia...

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15Cata Coll (Barcelona)

    En 2025-26: 23 partidos sin encajar goles. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA, la Champions League, la Liga F, la Supercopa de Espanam y la Copa de la Reina.

    Hay partidos en los que Cata Coll, portera de un Barcelona tan dominante, apenas tiene trabajo. Sin embargo, eso hace aún más impresionantes sus intervenciones cuando el equipo la necesita.

    La final de la Champions League de este año fue un buen ejemplo. El 4-0 a favor del Barça podría sugerir que las catalanas derrotaron con facilidad al Lyon para conquistar su cuarta corona europea, pero no fue así. Coll tuvo que rendir a su mejor nivel y firmó cuatro grandes paradas para mantener a su equipo por delante en el marcador antes de que dos goles de Salma Paralluelo en los últimos minutos redondearan el resultado.

    Aquel fue uno de los 23 partidos en los que Coll dejó su portería a cero durante una destacada temporada 2025-26 con el Barça y España, en la que ayudó a ambos equipos a cosechar grandes éxitos. Puede que sus aportaciones pasen a veces desapercibidas, pero su actuación en aquella final de la Champions League debería haber recordado su importancia y haberle valido cierto reconocimiento tras recibir su primera nominación al Balón de Oro.

  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14Mariona Caldentey (Arsenal)

    En 2025-26: Siete goles y cinco asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA y la Copa de Campeonas de la FIFA.

    Tras quedar segunda en la votación del Balón de Oro el año pasado, parece mucho menos probable que Mariona Caldentey se lleve el galardón esta vez. La internacional española volvió a ser decisiva para el Arsenal y contribuyó a que el equipo ganara la primera edición de la Copa de Campeonas de la FIFA. Sin embargo, sus cifras ofensivas bajaron respecto al año pasado, tanto en las competiciones nacionales como en la Champions League, debido al papel más retrasado que se le pidió desempeñar con mayor frecuencia en el club.

    Eso probablemente afecte a sus opciones, al igual que el hecho de que le costara dejar huella en la recta final de la defensa del título europeo del Arsenal, que terminó a manos del Lyon en semifinales. Aun así, cabe esperar que la segunda clasificada del año pasado reciba votos.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13Vivianne Miedema (Manchester City)

    En 2025-26: 14 goles, cinco asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Una desafortunada racha de lesiones ha hecho que Vivianne Miedema lleve tiempo sin figurar entre las nominadas al Balón de Oro: no aparece en la lista final desde que terminó 11.ª en 2022. Pero la neerlandesa está considerada una de las mejores futbolistas del mundo y, la temporada pasada, recordó por qué había acabado entre las cinco primeras en las dos ediciones anteriores a 2022. Lo hizo desempeñando un papel clave en la conquista del primer título de la Women's Super League del Manchester City en 10 años.

    Solo dos jugadoras marcaron más goles que Miedema en la máxima categoría inglesa la temporada pasada. La delantera también fue tercera en asistencias y segunda en participación directa en goles, sumando tantos y pases de gol. La ausencia del City en las competiciones europeas dificultará que iguale algunas de sus mejores posiciones anteriores en el Balón de Oro, pero Miedema consiguió una nominación tras su primera temporada sin lesiones en mucho tiempo. Su regreso al gol en la final de la FA Cup no hizo sino aumentar sus opciones.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12Claudia Pina (Barcelona)

    En 2025-26: 32 goles y nueve asistencias. Ganó la Liga de Naciones de la UEFA, la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    Claudia Pina firmó una brillante temporada 2025-26. Fue la máxima goleadora de la Liga F y una de las delanteras más prolíficas del continente durante toda la campaña, para beneficio tanto de España, a la que ayudó a ganar la Liga de Naciones, como del Barça, que conquistó cuatro títulos.

    Sin embargo, su producción bajó ligeramente en la segunda mitad de la temporada y no aprovechó los partidos de máxima exigencia del Barça. No marcó goles, no dio asistencias ni protagonizó momentos destacados en las eliminatorias de la Champions League ni en el Clásico de la Liga F ante el Real Madrid. Por eso ocupa un puesto más bajo en esta clasificación, aunque sí marcó en la final de la Copa de la Reina.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11Temwa Chawinga (Kansas City Current)

    En 2025-26: 18 goles y cuatro asistencias. Ganó el NWSL Shield y la Bota de Oro.

    Siempre es difícil saber cómo se valorará a las estrellas de la NWSL en la votación del Balón de Oro, ya que el calendario de la liga no encaja con las fechas y los plazos que establece el premio. El año pasado solo hubo tres jugadoras de la NWSL nominadas, y la presencia de Marta y Esther Gonzalez se debió más a sus grandes actuaciones en torneos internacionales.

    La nominación de Temwa Chawinga, en cambio, se sustentó en su extraordinario rendimiento en la NWSL. En la temporada 2024, cuyos últimos meses contaban para el Balón de Oro, Chawinga ganó la Bota de Oro y el premio a la Jugadora Más Valiosa. En la temporada 2025 volvió a hacerse con ambos galardones y ayudó al Kansas City Current a ganar el NWSL Shield. También ha brillado en la campaña de 2026. Por ello, la delantera debería volver a ser tenida en cuenta en la clasificación del Balón de Oro, aunque sus increíbles actuaciones con Malawi en el debut de la selección en la Copa Africana de Naciones Femenina no entren en el periodo considerado para la votación.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10Yui Hasegawa (Manchester City)

    En 2025-26: Seis goles y cinco asistencias. Ganó la Copa Asiática, la Women's Super League y la FA Cup.

    Nominada en 2023 y 2024, Yui Hasegawa vuelve a figurar en la lista de candidatas en 2026 tras ser el motor de un Manchester City que arrasó en la WSL la pasada temporada. Como parte de un brillante doble pivote junto a la joven inglesa Laura Blindkilde Brown o la internacional estadounidense Sam Coffey, Hasegawa tuvo más libertad para incorporarse al ataque, lo que se tradujo en una mayor participación en goles y reforzará sus opciones.

    El papel clave de Hasegawa en el triunfo de Japón en la Copa Asiática refuerza considerablemente su candidatura y añade otro trofeo a su palmarés, junto al título de la WSL que el City conquistó con bastante comodidad y la FA Cup que ganó tras imponerse 4-0 al Brighton.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9Klara Buhl (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 10 goles y 22 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

    Las jugadoras que militan en Alemania pueden pasar desapercibidas en la votación de este premio, pero las increíbles cifras de Klara Buhl destacaron en 2025 y volvieron a hacerlo en 2026, tras otra excelente temporada.

    La veloz extremo igualó su cifra de goles y superó la de asistencias en la Bundesliga respecto a la campaña 2024-25. Sus números en la Champions League también se dispararon gracias a sus ocho asistencias en los seis primeros partidos. Y eso que Buhl estuvo dos meses de baja por una lesión muscular. Su papel fue decisivo para que el Bayern conquistase otro triplete nacional y ella volviera a figurar entre las nominadas al Balón de Oro.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8Alessia Russo (Arsenal)

    En 2025-26: 29 goles y 10 asistencias. Ganó la Copa de Campeones Femenina de la FIFA.

    El año pasado, Alessia Russo terminó tercera en la votación del Balón de Oro. En 2025-26 firmó una temporada aún mejor a nivel individual. Sin embargo, hay que señalar que tanto su papel en la exitosa defensa del título europeo de Inglaterra como el triunfo del Arsenal en la Liga de Campeones contribuyeron a que acabara tan arriba en la votación de 2025. Por ello, la eliminación del Arsenal en semifinales de esta última competición y el hecho de que no conquistara ningún otro gran título, salvo la primera edición de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA, perjudicarán las aspiraciones de la delantera al Balón de Oro de 2026.

    Dicho esto, las cifras de Russo la pasada temporada fueron excelentes y ayudaron al Arsenal a completar una gran trayectoria en la Liga de Campeones, en la que marcó en las dos eliminatorias. Recibirá votos más que merecidos, aunque probablemente no tantos como el año pasado.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7Caroline Graham Hansen (Barcelona)

    En 2025-26: 18 goles, 16 asistencias. Ganó la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    En la elección del Balón de Oro femenino intervienen varios factores. El rendimiento y las estadísticas de cada jugadora, especialmente en las grandes citas, son fundamentales, al igual que la conquista de títulos. Pero sería ingenuo pasar por alto la importancia de que una jugadora sea conocida. A lo largo de los años ha habido muchas ausencias extrañas entre las nominadas, aunque pocas tan llamativas como la de la virtuosa Caroline Graham Hansen, del Barcelona, que tuvo que esperar hasta 2024 para recibir su primera nominación. 

    Por suerte, la internacional noruega ya ha roto ese techo de cristal y vuelve a estar entre las candidatas en 2026. La temporada pasada, solo una jugadora participó directamente en más goles que Graham Hansen en la Liga F. La futbolista del Barcelona lideró la competición en asistencias y también brilló en las grandes citas, con varias actuaciones fantásticas en las eliminatorias de la Champions League.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6Patri Guijarro (Barcelona)

    En 2025-26: 4 goles y 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    Tras perderse más de dos meses por la fractura de un hueso del pie, que la obligó a seguir desde la distancia la conquista de la Liga de Naciones por parte de España, Patri Guijarro regresó con fuerza en 2026. Su importancia en el Barcelona quedó patente nada más volver: el nivel del equipo subió tanto que el tiempo que pasó de baja no le ha impedido figurar de nuevo en la lista de candidatas al Balón de Oro.

    Guijarro, que ya llegó a quedar sexta en la votación de este premio, podría acercarse de nuevo a ese puesto en 2026 tras un gran final de temporada. Su magnífica actuación en la final de la Champions League incluyó una asistencia para el segundo gol de Ewa Pajor, uno de los momentos más destacados.

  • Manchester United FC v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    5Pernille Harder (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 34 goles, 14 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la Copa de Alemania.

    Tras quedar segunda en la primera votación del Balón de Oro femenino, celebrada en 2018, Pernille Harder sigue rindiendo a un nivel extraordinario en 2026. La internacional danesa probablemente tendría un Balón de Oro en su vitrina si el galardón se hubiera entregado en 2020. Además, sigue gozando de una gran consideración entre los votantes: el año pasado terminó 20.ª pese a que Dinamarca cayó eliminada en la fase de grupos de la Eurocopa 2025 sin sumar un solo punto.

    Ese puesto llegó después de una magnífica temporada en la que logró el triplete con el Bayern de Múnich, que repitió ese éxito en 2025-26 mientras Harder firmaba cifras superiores a las del año anterior. Si a eso se añaden su papel protagonista en la victoria del Bayern sobre el Manchester United en los cuartos de final de la Champions League, su gran actuación pese a la derrota en semifinales ante el Barcelona y su contribución a que Dinamarca, una selección a la que comprensiblemente no se consideraba favorita, se clasificara directamente para el Mundial del próximo verano, Harder podría alcanzar su mejor posición en el Balón de Oro de los últimos años.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    4Khadija Shaw (Manchester City)

    En 2025-26: 39 goles y nueve asistencias. Ganó la Women's Super League y la FA Cup.

    Aunque la ausencia de fútbol europeo probablemente limite sus opciones de ganar el Balón de Oro, Khadija Shaw debería recibir muchos votos a finales de este año gracias a una fantástica temporada goleadora que llevó al Manchester City a conquistar su primer título de la WSL en diez años. Shaw marcó 21 goles en 22 partidos de liga la temporada pasada, ocho más que cualquier otra jugadora de la competición, y dio cuatro asistencias, lo que la convirtió, con diferencia, en la jugadora más productiva de la WSL.

    La delantera cosechó después más éxitos en la FA Cup, tanto a nivel individual como con su equipo. Su doblete ante el Chelsea en semifinales llevó al City a Wembley, y Shaw volvió a brillar en la final: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 4-0 sobre el Brighton. 

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3Melchie Dumornay (Lyon)

    En 2025-26: 22 goles, 12 asistencias. Ganó la Premiere Ligue, la Coupe de la Ligue y la Coupe de France.

    Sería una gran sorpresa que Melchie Dumornay no ganara el Balón de Oro en algún momento, porque es así de buena. Lo demostró una y otra vez con sus actuaciones para el Lyon la temporada pasada, en la que destacó con frecuencia como la mejor jugadora sobre el terreno de juego.

    Después de marcar a un ritmo extraordinario en la temporada 2024-25, Dumornay repartió asistencias con más regularidad la pasada campaña, aunque siguió viendo puerta en los momentos importantes y de forma espectacular. Así ocurrió cuando el Lyon se enfrentó al PSG en la final de la Coupe de la Ligue: su magnífico disparo supuso el único gol del partido. También abrió el marcador en la final de la Coupe de France y después firmó un triplete en el partido decisivo por el título de liga, con el que el OL completó un triplete nacional.

    En la Champions League, Dumornay también fue decisiva para ayudar a su equipo a llegar a la final. Marcó en la victoria ante el Wolfsburgo en cuartos de final y fue elegida mejor jugadora del partido cuando el OL eliminó al Arsenal en semifinales. Actuaciones así deberían permitirle ocupar un puesto destacado en la clasificación.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2Ewa Pajor (Barcelona)

    En 2025-26: 33 goles y siete asistencias. Ganó la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    El papel de Ewa Pajor en la temporada 2025-26 del Barcelona, en la que conquistó cuatro títulos, debería situarla entre las primeras de la votación del Balón de Oro, si no en lo más alto. En 2025, la internacional polaca recibió el Trofeo Gerd Muller por sus goles y terminó octava en la votación del premio principal. Como firme candidata a ganar el Balón de Oro, esta vez debería acabar aún más arriba.

    Pajor no superó la barrera de los 50 goles que alcanzó en 2024-25, pero volvió a ser extraordinariamente prolífica y respondió en los partidos más importantes: marcó en los cinco encuentros de las eliminatorias de la Champions League en los que el Barça superó al Real Madrid y al Bayern Munich antes de vencer al Lyon en la final. Sus dos goles en ese partido decisivo fueron determinantes para que conquistara el título por primera vez en su sexta final.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1Alexia Putellas (London City Lionesses)

    En 2025-26: 24 goles y 13 asistencias. Ganó la Liga de Naciones femenina de la UEFA, la Champions League, la Liga F, la Supercopa de España y la Copa de la Reina.

    Para muchos, Alexia Putellas habría sido una merecida ganadora del Balón de Oro femenino de 2025. La referente del Barcelona posiblemente rindió mejor que nunca durante la temporada 2024-25: dejó atrás unos años difíciles marcados por las lesiones y alcanzó un nivel de otro planeta mientras el conjunto catalán conquistaba el triplete nacional y llegaba a la final de la Champions League.

    Putellas mantuvo ese nivel en la temporada 2025-26, en la que el peso de las expectativas recayó aún más sobre sus hombros en algunos momentos debido a las lesiones de Guijarro y Bonmati en el centro del campo. La dos veces ganadora del Balón de Oro destacó por ayudar a las jugadoras más jóvenes de su entorno a dar un paso adelante para suplir las ausencias de grandes nombres, sin dejar de firmar unas cifras de goles y asistencias muy destacadas que contribuyeron a que tanto España como el Barça lo ganaran todo.

    Por su nivel de clase mundial sostenido, sus antecedentes en las votaciones del Balón de Oro y el papel que desempeñó en la conquista de cuatro títulos por parte del Barça, además de reconocimientos tempranos como el premio a la Jugadora de la Temporada de la Champions League, Putellas es la principal favorita para el Balón de Oro femenino de 2026.