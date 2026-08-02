Se vio a Kolo Muani llegar al aeropuerto el sábado por la noche, recibido con el fervor habitual que acompaña a un gran fichaje en Turín, según Football Italia. Rápidamente se dirigió al centro médico J-Medical del club para comenzar la exhaustiva serie de pruebas físicas necesarias para cerrar el traspaso, que, según se informa, está valorado en un total de 50 millones de euros. El club trabaja contrarreloj para garantizar que el jugador pueda integrarse con sus nuevos compañeros lo antes posible.

El tiempo apremia para la Juventus, que está deseando que su nueva estrella participe en los preparativos tácticos para la próxima temporada de la Serie A. Las informaciones indican que, si la documentación y los reconocimientos médicos se tramitan antes del domingo, Kolo Muani podría volar esa misma noche con la plantilla de la Juventus para su gira de pretemporada. Esto le permitiría participar en los próximos amistosos y ganar compenetración con los centrocampistas y los jugadores de banda.







