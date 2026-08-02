AFP
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Randal Kolo Muani pasará reconocimiento médico con la Juventus después de que el club de la Serie A alcanzara un acuerdo de traspaso de 38 millones de euros con el PSG
Pruebas médicas y vuelo para la gira de pretemporada
Se vio a Kolo Muani llegar al aeropuerto el sábado por la noche, recibido con el fervor habitual que acompaña a un gran fichaje en Turín, según Football Italia. Rápidamente se dirigió al centro médico J-Medical del club para comenzar la exhaustiva serie de pruebas físicas necesarias para cerrar el traspaso, que, según se informa, está valorado en un total de 50 millones de euros. El club trabaja contrarreloj para garantizar que el jugador pueda integrarse con sus nuevos compañeros lo antes posible.
El tiempo apremia para la Juventus, que está deseando que su nueva estrella participe en los preparativos tácticos para la próxima temporada de la Serie A. Las informaciones indican que, si la documentación y los reconocimientos médicos se tramitan antes del domingo, Kolo Muani podría volar esa misma noche con la plantilla de la Juventus para su gira de pretemporada. Esto le permitiría participar en los próximos amistosos y ganar compenetración con los centrocampistas y los jugadores de banda.
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Los detalles del acuerdo de 50 millones de euros
Tras semanas de intensas negociaciones entre estas dos potencias europeas, la Juventus se ha alejado de su preferencia inicial por una solución temporal para satisfacer las exigencias del campeón francés. La operación está estructurada con una cantidad fija garantizada de 38 millones de euros más hasta otros 12 millones en variables, lo que garantiza al PSG un retorno significativo por un delantero al que había considerado excedente dentro de su actual planteamiento táctico.
El avance llega después de que la Juventus explorara en un primer momento una variedad de fórmulas financieras distintas para hacer regresar al delantero al Allianz Stadium. Aunque el club italiano se había mostrado reacio a comprometerse de inmediato a una compra definitiva, al preferir una cesión con obligación de compra, la presión de la competencia y la firme postura del PSG hicieron necesario un cambio de estrategia. El resultado es una inversión importante que refleja la confianza del club en la capacidad del francés para liderar su ataque en el futuro inmediato.
El regreso a la Juventus que tanto se ha hecho esperar
Este movimiento pone fin a un largo culebrón de fichajes en el que la Juventus ha seguido a Kolo Muani a lo largo de varios mercados. El francés es una cara conocida para la afición turinesa, ya que anteriormente pasó una etapa exitosa y productiva en el club. Durante la segunda mitad de la temporada 2024-25, maró ocho goles en 16 apariciones en la Serie A mientras estaba cedido.
Tras esa primera etapa en Italia, Kolo Muani pasó la campaña 2025-26 cedido en el Tottenham Hotspur de la Premier League. Aunque su etapa en Londres le aportó más experiencia en otra gran liga europea, el movimiento no se hizo permanente, lo que dejó la puerta abierta para que la Juventus reactivara su interés. Después de seguir de cerca su situación durante todo su tiempo en Inglaterra y Francia, la cúpula bianconera decidió que este verano era el momento adecuado para hacerse por fin con sus servicios a largo plazo.
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La Juventus continúa con su agresiva campaña de fichajes
La adquisición de Kolo Muani no es la única operación importante que la Juventus está cerrando esta semana, ya que el club sigue remodelando la plantilla. Kerim Alajbegovic llegó esta tarde a Turín y comenzó las pruebas médicas, listo para el traspaso desde el Bayer Leverkusen por 35 millones de euros. Este doble golpe representa un enorme desembolso económico y una señal clara de que la Juventus está decidida a recuperar su posición dominante en la cima del fútbol italiano tras un periodo de transición. Al asegurarse a Kolo Muani y Alajbegovic, la Juventus está reforzando zonas clave del campo con talentos de gran proyección.
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