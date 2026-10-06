¿Ramos corre demasiado en el Milan de Amorim? El motivo de la diferencia de rendimiento con Portugal: los datos sobre los kilómetros recorridos

A pesar de un rendimiento hasta ahora por debajo de las expectativas, Ramos cuenta con la máxima confianza por parte de Ruben Amorim.
Aunque el técnico del Milan, entrevistado por 'Sport Mediaset', le hizo una petición específica a su delantero de referencia: "Sé que tiene una gran presión, es un jugador del Milan. A eso debe acostumbrarse y yo solo quiero que siga entrenándose como suele hacerlo".
Mientras que, en los micrófonos de 'Sky Sport', el entrenador portugués reconoció que es todo el equipo el que debe poner a Ramos y a los demás delanteros en las mejores condiciones: "Debemos mejorar como equipo para crear más ocasiones, pero no es un asunto que afecte solo a Camarda y Gonçalo. No hago diferencias entre los jugadores, no importa la edad o los minutos jugados.
Ramos, si miráis cada partido con atención, ya ha tenido situaciones interesantes, y también con la selección lo está haciendo bien. Está demostrando su valor. Mi principal preocupación es crear más ocasiones para todos mis jugadores: para Pulisic, para Camarda, para Cissè. Es un trabajo de equipo".