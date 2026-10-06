¿Ramos corre demasiado en el Milan de Amorim? El motivo de la diferencia de rendimiento con Portugal: los datos sobre los kilómetros recorridos

Dr. Jekyll con Portugal, Mr. Hyde con el Milan. El inicio de temporada de Gonçalo Ramos ha tenido dos caras muy distintas.

El delantero, llegado en verano desde el PSG, con la camiseta del Milan tiene demasiadas dificultades para encontrar portería, mientras que con la de su selección se transforma en un francotirador del área casi infalible.

Pero, ¿qué hay detrás de esta notable diferencia de rendimiento? ¿Cómo juega Ramos con Portugal y cómo lo utiliza Amorim en el Milan?