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Gonçalo Ramos Milan HIC GOALGOAL
Lelio Donato
Traducido por

¿Ramos corre demasiado en el Milan de Amorim? El motivo de la diferencia de rendimiento con Portugal: los datos sobre los kilómetros recorridos

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Gonçalo Ramos ha sido el absoluto protagonista en las victorias de Portugal en la Nations League, al marcar tres goles en tres partidos. Pero, ¿qué hay detrás de la diferencia de rendimiento con el Milan?

Dr. Jekyll con Portugal, Mr. Hyde con el Milan. El inicio de temporada de Gonçalo Ramos ha tenido dos caras muy distintas.

El delantero, llegado en verano desde el PSG, con la camiseta del Milan tiene demasiadas dificultades para encontrar portería, mientras que con la de su selección se transforma en un francotirador del área casi infalible.

Pero, ¿qué hay detrás de esta notable diferencia de rendimiento? ¿Cómo juega Ramos con Portugal y cómo lo utiliza Amorim en el Milan?

  • Un gol por partido con Portugal

    Para dar una explicación, partamos de los números, que como siempre ayudan a entender.

    Ramos, con la camiseta de Portugal, ha marcado nada menos que catorce goles en treinta y una apariciones totales, aunque por cierto pocas como titular, ya que siempre ha estado tapado por Cristiano Ronaldo.

    El delantero del Milan ha aprovechado al máximo la clamorosa ruptura consumada en estas semanas entre Jorge Jesus y CR7, al marcar tres goles en los últimos tres partidos en los que siempre fue alineado desde el 1'.

    Así, su promedio goleador ha subido hasta un gol cada 93' con Portugal, prácticamente uno por partido.

  • Los números con el Milan y la última temporada con el PSG

    Los números, decíamos. Pues bien, los de Ramos en sus seis primeros partidos oficiales con el Milan cuentan todas las dificultades que se ha encontrado hasta ahora el portugués.

    El delantero elegido por Ruben Amorim, de hecho, solo ha marcado una vez en el partido en casa contra el Venezia, además después de haber fallado un par de ocasiones de gol clamorosas.

    Por lo demás, Ramos ha sido prácticamente inofensivo y también ha tirado muy poco a puerta: apenas seis veces entre los tres palos, once en total.

    Mientras que la pasada temporada, disputada con el PSG como actor secundario, Ramos alcanzó las dobles cifras con doce goles en 45 partidos.

    Una media bastante baja, de un gol cada 142', pero aun así claramente mejor que la actual con el Milan.

  • ¿Ramos corre demasiado?

    La sensación durante los primeros partidos de Ramos con el Milan es que el delantero portugués se sacrifica mucho también en la fase de presión y repliegue. Algo que luego le hace perder lucidez de cara a puerta.

    Una sensación, por otra parte, ampliamente confirmada por el número de kilómetros recorridos por Ramos. En este sentido, la diferencia entre los partidos con el Milan y los disputados con Portugal es notable.

    En cinco jornadas de Serie A, el delantero ha recorrido 11,5 km de media, frente a los 8,3 de media en los cuatro partidos de la Nations League jugados con Portugal.

    ¿Basta esto para justificar el diferente rendimiento ofensivo de Ramos?

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  • QUÉ HA DICHO AMORIM SOBRE RAMOS

    A pesar de un rendimiento hasta ahora por debajo de las expectativas, Ramos cuenta con la máxima confianza por parte de Ruben Amorim.

    Aunque el técnico del Milan, entrevistado por 'Sport Mediaset', le hizo una petición específica a su delantero de referencia: "Sé que tiene una gran presión, es un jugador del Milan. A eso debe acostumbrarse y yo solo quiero que siga entrenándose como suele hacerlo".

    Mientras que, en los micrófonos de 'Sky Sport', el entrenador portugués reconoció que es todo el equipo el que debe poner a Ramos y a los demás delanteros en las mejores condiciones: "Debemos mejorar como equipo para crear más ocasiones, pero no es un asunto que afecte solo a Camarda y Gonçalo. No hago diferencias entre los jugadores, no importa la edad o los minutos jugados.

    Ramos, si miráis cada partido con atención, ya ha tenido situaciones interesantes, y también con la selección lo está haciendo bien. Está demostrando su valor. Mi principal preocupación es crear más ocasiones para todos mis jugadores: para Pulisic, para Camarda, para Cissè. Es un trabajo de equipo".

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