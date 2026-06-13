AFP
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Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, renueva su contrato y descarta al AC Milan pese a las conversaciones
Despreciando a los rossoneri
A pocos días del inicio de la campaña para el Mundial 2026, Rangnick ha firmado un nuevo contrato con la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB) que lo mantendrá en su cargo hasta finales de 2027. Esto frustra los planes del AC Milan, que lo había elegido para liderar su proyecto en San Siro.
El exentrenador interino del Manchester United se había reunido con los directivos del Milan en Viena a finales de mayo, pero optó por seguir al frente de la selección. El acuerdo incluye una cláusula de renovación automática si Austria se clasifica para la Eurocopa 2028.
Exigencias cumplidas por la OFB
Renovar a Rangnick no se trató solo de dinero. La OFB cumplió sus expectativas salariales, pero el entrenador también quería un entorno técnico más profesional. Tras largas conversaciones, la federación aceptó darle un equipo técnico especializado para mantener la competitividad de la selección.
Esta renovación se considera vital para la concentración del equipo. «Me complace mucho que podamos dar esta gran noticia a nuestros aficionados poco antes del inicio del Mundial», declaró el presidente de la federación, Josef Proll, quien añadió que el acuerdo es una importante señal de unidad y que «la claridad que ahora se ha creado es de gran importancia, especialmente para el equipo».
Un mandato récord
Rangnick ha cambiado la suerte de Austria desde que reemplazó a Franco Foda en 2022. Aunque quedó eliminado ante Turquía en la Euro 2024, sus números son innegables.
En 45 partidos ha logrado 27 victorias y 8 empates, con un promedio de 1,98 puntos por encuentro, el más alto de cualquier seleccionador austríaco desde 1945 con al menos 10 partidos. Además, ha convertido el estadio local en una fortaleza, con 14 partidos consecutivos sin perder en casa, récord nacional que ha galvanizado a afición y jugadores de cara al torneo en Norteamérica.
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La mirada puesta en el Mundial
Con su futuro resuelto, Rangnick se centra en un grupo complicado del Mundial. Austria comparte llave con la campeona Argentina, Argelia y Jordania. Su primer partido será contra Jordania en Santa Clara, marcando el regreso de la selección tras 28 años ausente.